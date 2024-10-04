Двигатель, колеса, вентилятор — куда не надо лазить в машине

«За рулем» рассказал, какие популярные доработки автомобилей приводят к поломкам

Перечислим те участки автомобиля, где вмешательство по совету соседа по гаражу или блогера чревато серьезными проблемами.

Двигатель

Моторное масло

Чаще всего эксперименты касаются моторного масла. Априори отвергаются рекомендации автопроизводителя в угоду мнениям блогеров.

Типичный пример – нежелание использовать масла типа 0W-20 из-за мнения, что «это вода, а не смазка!». Есть и другой аргумент: в советские времена масла были вязкими, поэтому проблем ни у кого не было. Но следует вспомнить советское зимнее масло М8, примерным эквивалентом вязкости которого по SAE j300 как раз и будет SAE 20.

Часто люди не хотят слушать о том, что вязкость масла задается конструктивом и рассчитывается исходя из параметров наиболее нагруженного подшипника и особенностей условий эксплуатации мотора.

Если все же залить излишне вязкое масло в современный двигатель (турбированный агрегат небольшого объема), то оно может элементарно застрять в узеньких масляных каналах, как Винни-Пух в норе Кролика. Дальше – масляное голодание и капремонт.

Напомним также, что теплопроводность моторного масла невелика. Чем толще масляный слой между поршнем и зеркалом цилиндра, тем сильнее нагревается поршень. При этом он начинает увеличиваться в размерах, вследствие чего резко растет трение. Дальше начинается лотерея – заклинит такой мотор или он просто потеряет мощность.

Система охлаждения

Популярной доработкой двигателей является установка термостатов с пониженной температурой открытия. Логика такой доработки следующая: мотор перегревается, и ему нужно помочь. Однако мотор не перегревается просто так – надо искать истинную причину, а не усугублять дефект.

Что касается советов установить выключатель, принудительно запитывающий электровентилятор системы охлаждения, то такое решение можно применять лишь в аварийной ситуации, когда термостат заклинило в дороге, а возможности быстро устранить дефект, к сожалению, нет.

И пара слов о прошивках в системе управления мотором. Не будем никого ругать, скажем лишь главное: любое повышение мощности тут же снижает ресурс мотора.

Колеса и шины

Если дело ограничивается дизайном колесного диска – меняйте сколько угодно. Но очень часто владельцы пытаются установить колеса большего диаметра, а порой еще и увеличивают колею машины за счет вылета.

Но надо помнить о «Перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», а конкретно о пункте 5.1.:

«На транспортном средстве установлены шины, размерность, категория скорости и несущая способность которых не предусмотрены изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации».

И надо понимать, что перегрузка ступичных подшипников уменьшает их ресурс. А если шины начнут цеплять за брызговики и другие предметы в колесной нише, то это уже не езда.

Комментарий специалиста

Алексей Кожухов, официальный представителя бренда OTING в России (Sinomach Auto):

— Мы не рекомендуем вмешиваться в электронику автомобиля, включая блок управления двигателем, а также доступ к тормозной системе, трансмиссии и другим критически важным компонентам.

Система кондиционирования автомобиля требует особого внимания, так как в ней используется хладагент под высоким давлением, который при неправильной работе может привести к травмам или загрязнению окружающей среды. Поэтому обслуживание и заправку кондиционера рекомендуется доверять специализированным сервисам.

Система подвески и рулевого управления также играет ключевую роль в безопасности автомобиля. Ошибки при ремонте этих систем могут привести к серьезным аварийным ситуациям на дороге.

Узкие или широкие шины на зиму? Результаты наших тестов.