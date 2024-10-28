Чем помочь замку багажника, когда смазка уже не работает

Chevrolet Niva из парка «За рулем» подкинула очередную проблему

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Chevrolet Niva, 1.7 (80 л. с.), М5

Изготовитель – GM-АВТОВАЗ

– GM-АВТОВАЗ Год выпуска – 2013

– 2013 В эксплуатации «За рулем» – с мая 2013 года

– с мая 2013 года Пробег на момент отчета – 191 500 км

У нашей Шеви Нивы в этом году уже случались сбои в работе замка двери багажника. Думали, что придется его менять – но проблему решила простая смазка привода. Замок снова стал исправно работать.

Прошло всего полгода… и дверь снова отказывается открываться. Похоже, без замены замка всё же не обойдется: хочется решить вопрос уже раз и навсегда.

Одно хорошо – в багажник хотя бы можно попасть через откинутые спинки заднего дивана. При этом небольшой объем грузового отсека – скорее плюс, ибо легко добраться до любого угла.

Замок на двери багажника — под замену

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