Чем помочь замку багажника, когда смазка уже не работает
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
Chevrolet Niva, 1.7 (80 л. с.), М5
- Изготовитель – GM-АВТОВАЗ
- Год выпуска – 2013
- В эксплуатации «За рулем» – с мая 2013 года
- Пробег на момент отчета – 191 500 км
У нашей Шеви Нивы в этом году уже случались сбои в работе замка двери багажника. Думали, что придется его менять – но проблему решила простая смазка привода. Замок снова стал исправно работать.
Прошло всего полгода… и дверь снова отказывается открываться. Похоже, без замены замка всё же не обойдется: хочется решить вопрос уже раз и навсегда.
Одно хорошо – в багажник хотя бы можно попасть через откинутые спинки заднего дивана. При этом небольшой объем грузового отсека – скорее плюс, ибо легко добраться до любого угла.
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