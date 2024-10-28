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Чем помочь замку багажника, когда смазка уже не работает

Chevrolet Niva из парка «За рулем» подкинула очередную проблему

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Chevrolet Niva, 1.7 (80 л. с.), М5

  • Изготовитель – GM-АВТОВАЗ
  • Год выпуска – 2013
  • В эксплуатации «За рулем» – с мая 2013 года
  • Пробег на момент отчета – 191 500 км
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

У нашей Шеви Нивы в этом году уже случались сбои в работе замка двери багажника. Думали, что придется его менять – но проблему решила простая смазка привода. Замок снова стал исправно работать.

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Прошло всего полгода… и дверь снова отказывается открываться. Похоже, без замены замка всё же не обойдется: хочется решить вопрос уже раз и навсегда.

Одно хорошо – в багажник хотя бы можно попасть через откинутые спинки заднего дивана. При этом небольшой объем грузового отсека – скорее плюс, ибо легко добраться до любого угла.

Замок на двери багажника — под замену
Замок на двери багажника — под замену

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?

Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.

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Виноградов Александр
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 62
28.10.2024
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о Chevrolet Niva (20)

— Плохой автомобиль, не советую.
Chevrolet Niva  2005
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
по сравнению с обычной Нивой -только еще 2 двери
Недостатки:
двигатель не тянет такую тяжелую конструкцию, багажника нет, самый ненадежный и прожорливый ВАЗ
Комментарий:
дастер значительно лучше
-34