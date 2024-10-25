Обратный клапан омывайки — зачем его удалять на зиму
Суть совета состоит в том, что спирт, входящий в состав омывайки, при прогреве быстро испаряется, а потому оставшаяся в подводящих патрубках вода может замерзнуть. Чтобы этого не происходило, рекомендуется убрать обратный клапан и дать неизрасходованной омывайке вернуться из трубок в бачок. Реакция стеклоомывателя при этом чуть замедлится, но работоспособность системы сохранится.
Задумка странная: многие автовладельцы, напротив, стремятся оснастить свои машины такими клапанами, а не избавляться от них. Они способствуют тому, что при очередном нажатии на подрулевой рычажок омывайка начинает поступать на ветровое стекло без промедления.
Что касается возможного испарения спирта, то оно в какой-то мере происходит не только в патрубках, но и в бачке.
Интенсивность испарения зависит от температуры жидкости: чем она выше, тем быстрее улетучивается спирт. Но на практике этим эффектом легко можно пренебречь: при среднестатистической зимней эксплуатации автомобиля доливать омывайку приходится часто, а потому заметить какие-то потери на испарение просто нереально.
Если углубиться в тему, то теоретически на испарение спирта влияет конфигурация системы омыва стекла – расположение бачка, трассировка патрубков и расположение форсунок.
Бачок, расположенный на уровне бампера, будет нагреваться медленнее, чем находящийся возле брызговика. Форсунки на капоте всегда будут чуть теплее, чем те, которые спрятаны в жабо.
Отметим также, что как автопроизводители, так и пользователи часто применяют различные меры для поддержания омывайки в теплом состоянии. На некоторых машинах бачок омывайки соседствует с системой охлаждения мотора, подогреваясь горячим антифризом. Все это говорит о том, что зацикливаться на каких-то испарениях спирта не стоит.
Единственная возможная ситуация, при которой в такой «доработке» есть хоть какой-то смысл, – это автомобиль гипотетического владельца, который изредка ездит по идеально чистым зимним дорогам, практически не пользуясь стеклоомывателем. Но это, скорее, из области фантастики.
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