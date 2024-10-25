#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы самые дешевые в обслуживании кроссоверы в России
25 октября
Названы самые дешевые в обслуживании кроссоверы в России
Эксперт Рязанов перечислил три самых дешевых в...
SAIC MG ES5
25 октября
Кроссовер дешевле 1,5 млн рублей: что это за автомбиль
В КНР начались предпродажи нового...
На трамваях появились стикеры с напоминанием о необходимости оплаты проезда при входе
25 октября
На трамваях появились стикеры с напоминанием о необходимости оплаты проезда при входе
Благодаря стикерам с напоминаем об оплате...

Обратный клапан омывайки — зачем его удалять на зиму

«За рулем» разобрал совет по удалению обратного клапана стеклоомывающей системы

Суть совета состоит в том, что спирт, входящий в состав омывайки, при прогреве быстро испаряется, а потому оставшаяся в подводящих патрубках вода может замерзнуть. Чтобы этого не происходило, рекомендуется убрать обратный клапан и дать неизрасходованной омывайке вернуться из трубок в бачок. Реакция стеклоомывателя при этом чуть замедлится, но работоспособность системы сохранится.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Задумка странная: многие автовладельцы, напротив, стремятся оснастить свои машины такими клапанами, а не избавляться от них. Они способствуют тому, что при очередном нажатии на подрулевой рычажок омывайка начинает поступать на ветровое стекло без промедления.

Рекомендуем
Куда спрятать комплект летних колес на зиму? Есть идейка!

Что касается возможного испарения спирта, то оно в какой-то мере происходит не только в патрубках, но и в бачке.

Интенсивность испарения зависит от температуры жидкости: чем она выше, тем быстрее улетучивается спирт. Но на практике этим эффектом легко можно пренебречь: при среднестатистической зимней эксплуатации автомобиля доливать омывайку приходится часто, а потому заметить какие-то потери на испарение просто нереально.

Если углубиться в тему, то теоретически на испарение спирта влияет конфигурация системы омыва стекла – расположение бачка, трассировка патрубков и расположение форсунок.

Бачок, расположенный на уровне бампера, будет нагреваться медленнее, чем находящийся возле брызговика. Форсунки на капоте всегда будут чуть теплее, чем те, которые спрятаны в жабо.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Отметим также, что как автопроизводители, так и пользователи часто применяют различные меры для поддержания омывайки в теплом состоянии. На некоторых машинах бачок омывайки соседствует с системой охлаждения мотора, подогреваясь горячим антифризом. Все это говорит о том, что зацикливаться на каких-то испарениях спирта не стоит.

Единственная возможная ситуация, при которой в такой «доработке» есть хоть какой-то смысл, – это автомобиль гипотетического владельца, который изредка ездит по идеально чистым зимним дорогам, практически не пользуясь стеклоомывателем. Но это, скорее, из области фантастики.

  • «За рулем» рассказал, как правильно хранить летние шины зимой, если они не на дисках.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Подпишитесь на «За рулем» в

Колодочкин Михаил
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 90
25.10.2024
Фото:из архива «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0