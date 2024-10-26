Как выгнать пробку из системы охлаждения — простой и эффективный способ

Читатель «За рулем» упростил процедуру прокачки системы охлаждения

Поменял термостат на ВАЗ‑2114 и легко выгнал воздушную пробку из системы.

В крышке от 4‑литровой канистры масла просверлил отверстие и вставил шинный вентиль без золотника. На вентиль надел шланг. Крышку навернул на расширительный бачок и дул в шланг, пока из снятого шланга подачи антифриза к дроссельному узлу не пошла жидкость.

М. Байрамгулов, г. Сибай

Модифицированная крышка расширительного бачка

Приз автору совета – аккумулятор пусковой, 7200 мА·ч AIRLINE

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Приспособление для максимально точного замера уровня моторного масла описано тут.

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