Как выгнать пробку из системы охлаждения — простой и эффективный способ
Поменял термостат на ВАЗ‑2114 и легко выгнал воздушную пробку из системы.
В крышке от 4‑литровой канистры масла просверлил отверстие и вставил шинный вентиль без золотника. На вентиль надел шланг. Крышку навернул на расширительный бачок и дул в шланг, пока из снятого шланга подачи антифриза к дроссельному узлу не пошла жидкость.
М. Байрамгулов, г. Сибай
Приз автору совета – аккумулятор пусковой, 7200 мА·ч AIRLINE
Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.
Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.
- Приспособление для максимально точного замера уровня моторного масла описано тут.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.