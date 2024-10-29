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Секрет антенны советской Волги, позволявший заезжать в низкие гаражи

«За рулем» рассказал об особенности конструкции штатной антенны на ГАЗ-21

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Штатная антенна на Волге ГАЗ‑21, расположенная над кромкой ветрового стекла, придавала машине дополнительный шарм. Внешняя эффектность гармонично сочеталась с простотой пользования.

Для заезда на мойку или в низкий гараж достаточно было, не выходя из машины, повернуть на 180 градусов внутрисалонную рукоятку, чтобы опустить антенну вниз.

ГАЗ-21
ГАЗ-21

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Колодочкин Михаил
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 55
29.10.2024
Фото:Wikimedia
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