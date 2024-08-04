«Четырехглазые» советские светофоры: как работали и зачем были нужны?

«За рулем» рассказал об особенностях работы некоторых светофоров в СССР

Необычные сигналы светофоров в разных городах нашей страны порой сбивали с толку иногородних водителей. Например, в Ростове-на-Дону в 1944 году поворот налево разрешали зеленый и красный сигналы, горящие одновременно. Аналогичное решение позднее применили в Ленинграде, но там одновременно горели желтый и зеленый сигналы.

А в столице одно время использовали «четырехглазые» светофоры с двумя зелеными огнями. Один сигнал разрешал двигаться прямо и направо, а два дополнительно разрешали поворот налево. Наш журнал подробно рассказывал об этом в № 3 за 1961 год.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему не пошел в серию один из первых советских переднеприводных автомобилей?

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