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«Четырехглазые» советские светофоры: как работали и зачем были нужны?

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Необычные сигналы светофоров в разных городах нашей страны порой сбивали с толку иногородних водителей. Например, в Ростове-на-Дону в 1944 году поворот налево разрешали зеленый и красный сигналы, горящие одновременно. Аналогичное решение позднее применили в Ленинграде, но там одновременно горели желтый и зеленый сигналы.


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А в столице одно время использовали «четырехглазые» светофоры с двумя зелеными огнями. Один сигнал разрешал двигаться прямо и направо, а два дополнительно разрешали поворот налево. Наш журнал подробно рассказывал об этом в 3 за 1961 год.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему не пошел в серию один из первых советских переднеприводных автомобилей?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

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Колодочкин Михаил
Фото:Морковкин Анатолий/Фотохроника ТАСС
Количество просмотров 1239
04.08.2024
Фото:Морковкин Анатолий/Фотохроника ТАСС
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