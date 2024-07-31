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«Тройка»-универсал: была ли она на самом деле?

«За рулем» рассказал, почему ВАЗ-2103 в кузове универсал не пошел в серию

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Дизайн вазовской «тройки» ВАЗ2103 теоретически мог перейти и на популярный универсал ВАЗ‑2102, который вызывал интерес и у зарубежных покупателей.

В 1976 году по заказу технической дирекции завода сделали три ВАЗ21032 с отделкой кузова и деталями салона «тройки». Но серийное производство такой модификации признали нецелесообразным.

Прототип ВАЗ‑21032
Прототип ВАЗ‑21032

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что на АВТОВАЗе выпускали самосвалы?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • Почему СССР продавал машины в Европе дешевле, чем своим гражданам, рассказано тут.

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Колодочкин Михаил
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 3
31.07.2024
Фото:из архива «За рулем»
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