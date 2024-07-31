«Тройка»-универсал: была ли она на самом деле?

«За рулем» рассказал, почему ВАЗ-2103 в кузове универсал не пошел в серию

Дизайн вазовской «тройки» ВАЗ‑2103 теоретически мог перейти и на популярный универсал ВАЗ‑2102, который вызывал интерес и у зарубежных покупателей.

В 1976 году по заказу технической дирекции завода сделали три ВАЗ‑21032 с отделкой кузова и деталями салона «тройки». Но серийное производство такой модификации признали нецелесообразным.

Прототип ВАЗ‑21032

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что на АВТОВАЗе выпускали самосвалы?

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