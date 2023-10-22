На ВАЗе делали грузовики — правда или миф?

Необычный самосвал «Ураган» выпускали в Тольятти в конце 80-х

Помимо Жигулей и Самар, на ВАЗе в конце 80‑х годов производили в ограниченных количествах самосвал под названием «Ураган».

Размеры машины были внушительными: длина – более полуметра! Цена новинки составляла 7 рублей 50 копеек. Железный игрушечный грузовик выпускался в разных вариантах – с опущенными и поднятыми стеклами в дверях.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие спорткары делали в СССР в 1952 году?

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Лада, о которой мало кто помнит: не фейк!

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Фото: из архива автора