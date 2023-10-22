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На ВАЗе делали грузовики — правда или миф?

Необычный самосвал «Ураган» выпускали в Тольятти в конце 80-х

БЕЛАЗ показал самосвал, работающий на водороде

Помимо Жигулей и Самар, на ВАЗе в конце 80‑х годов производили в ограниченных количествах самосвал под названием «Ураган».

Размеры машины были внушительными: длина – более полуметра! Цена новинки составляла 7 рублей 50 копеек. Железный игрушечный грузовик выпускался в разных вариантах – с опущенными и поднятыми стеклами в дверях.

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Фото: из архива автора

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За РулемКолодочкин Михаил
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