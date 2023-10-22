На ВАЗе делали грузовики — правда или миф?
Помимо Жигулей и Самар, на ВАЗе в конце 80‑х годов производили в ограниченных количествах самосвал под названием «Ураган».
Размеры машины были внушительными: длина – более полуметра! Цена новинки составляла 7 рублей 50 копеек. Железный игрушечный грузовик выпускался в разных вариантах – с опущенными и поднятыми стеклами в дверях.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие спорткары делали в СССР в 1952 году?
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Фото: из архива автора
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