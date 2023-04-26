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150 л.с.! 230 км/ч! — такие авто делали в СССР в 1952 году

Поставить рекорд скорости помог двигатель от грузовика ГАЗ-51.

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На Всесоюзных автомобильных соревнованиях 1952 года гонщик Иван Помогайбо развил скорость 215,18 км/ч на дистанции 1 км со стартом с хода. Позднее, на дистанции 10 км с ходу, ему покорился результат в 230,67 км/ч.

Его автомобиль Дзержинец был оснащен модернизированным двигателем от… грузовика ГАЗ‑51! Рабочий объем уменьшили до 2982 см³ (в соответствии с верхним допустимым пределом класса – 3000 см³). На мотор установили новую головку цилиндров с верхними впускными клапанами, а также роторный нагнетатель типа Рутс. Мощность двигателя достигала 150 л. с. при 4500 об/мин.

Через несколько лет, уже на автомобиле Авангард, мощность этого мотора удалось поднять до 220 л. с. при 5000 об/мин. И достигнуть скорости 271 км/ч.

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, как в СССР проезд оплачивали, знаете?

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Фото: из архива автора

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