Почему не пошел в серию один из первых советских переднеприводных автомобилей
«За рулем» рассказал о судьбе НАМИ‑0107, созданного в 1966 году
Один из первых отечественных автомобилей с передним приводом – НАМИ‑0107 – был создан в 1966 году. Делали, как водится, из того, что было под рукой: кузов – запорожский, мотор – москвичевский. Приводы соорудили из запорожских карданных крестовин. Коробка передач – в одном картере с двигателем.
О серийном производстве речи не было: на тот момент «наверху» почему-то считали, что по нашей стране могут передвигаться только заднеприводные машины.
НАМИ‑0107
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, где находился лючок бензобака у ЗАЗ-965?
Есть вопросы? Задавайте! [email protected].
- Рассказываем историю появления знакового автомобиля ГАЗ-М1 в данном материале.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Фото:НАМИ
07.07.2024
Фото:НАМИ
Поделиться:
Оцените материал:
0