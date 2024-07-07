Почему не пошел в серию один из первых советских переднеприводных автомобилей

«За рулем» рассказал о судьбе НАМИ‑0107, созданного в 1966 году

Один из первых отечественных автомобилей с передним приводом – НАМИ‑0107 – был создан в 1966 году. Делали, как водится, из того, что было под рукой: кузов – запорожский, мотор – москвичевский. Приводы соорудили из запорожских карданных крестовин. Коробка передач – в одном картере с двигателем.

О серийном производстве речи не было: на тот момент «наверху» почему-то считали, что по нашей стране могут передвигаться только заднеприводные машины.

НАМИ‑0107

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, где находился лючок бензобака у ЗАЗ-965?

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Рассказываем и сторию появления знакового автомобиля ГАЗ-М1 в данном материале.