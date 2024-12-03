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У вас нет брызговиков – что вам за это будет: штраф, запрет, ничего...

Напомним, что ГОСТ Р 52853–2019 требует наличия у автомобиля брызговиков, за отсутствие которых положен штраф по части 1 статьи 12.5 КоАП. Но...

При приобретении в дилерском центре легкового автомобиля владельцу настоятельно рекомендовали установить оригинальные брызговики. Можно ли отказаться от такого допоборудования?

Отмечайте свой вариант в опросе ниже.

А правильный ответ – на следующей странице.

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27 ноября
Можно ли отказаться от брызговиков на автомобиле?
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Митрошин Дмитрий
Количество просмотров 6245
03.12.2024 
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