У вас нет брызговиков – что вам за это будет: штраф, запрет, ничего...
Напомним, что ГОСТ Р 52853–2019 требует наличия у автомобиля брызговиков, за отсутствие которых положен штраф по части 1 статьи 12.5 КоАП. Но...
При приобретении в дилерском центре легкового автомобиля владельцу настоятельно рекомендовали установить оригинальные брызговики. Можно ли отказаться от такого допоборудования?
Отмечайте свой вариант в опросе ниже.
А правильный ответ – на следующей странице.
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03.12.2024
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