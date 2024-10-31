#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы сроки появления Lada с автопилотом
31 октября
Названы сроки появления Lada с автопилотом
Котляров: АВТОВАЗ оборудует Lada автопилотом в...
Chery Tiggo 4
31 октября
Увеличенный срок гарантии и 7 подушек безопасности — дебют кроссовера уже скоро
Кроссовер Chery Tiggo 4 с новационными...
Бренд Xcite представил кроссовер X-Cross 8
31 октября
Бренд Xcite представил кроссовер X-Cross 8
Автозавод Санкт-Петербург запустил производство...

Что даст подключение к автомобилю двух аккумуляторов?

«За рулем» объяснил разницу между зарядом и электрической емкостью аккумулятора

Рекомендуем
Кто сильнее: конь или «уазик»? Не спешите с ответом!

– Если две аккумуляторные батареи по 60 А·ч каждая соединить последовательно, сколько ампер-часов выдаст такая совмещенная АКБ?

Задача была рождена при изучении схемы электрооборудования одного из грузовых автомобилей. Школьник, проходящий азы электротехники, ответит мгновенно: он усвоил, что у конденсаторов при последовательном соединении емкость падает! И действительно, если соединить последовательно два конденсатора по 1 мкФ, то получим емкость 0,5 мкФ! Но увы: применительно к АКБ такой ответ неверен.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Дело в том, что емкостью АКБ традиционно называют совсем не то же самое, что у конденсаторов. И ампер-час – это единица измерения заряда, а вовсе не электрической емкости.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Логика рассуждений простая. Ток каждой из батарей останется тем же, что указан на этикетке. Время разряда батареи также не изменится. Поэтому и произведение в ампер-часах останется прежним: в нашем случае это те же 60 А·ч.

Что же в таком случае дает подключение второй батареи? Ответ простой: возрастают мощность и энергия! Напряжение питания выросло вдвое, а потому и произведение тока на напряжение удваивается.

  • О наглядном примере действия третьего закона Ньютона рассказано тут.
  • «За рулем» можно читать в Viber
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Подпишитесь на «За рулем» в

«За рулем»
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 46
31.10.2024
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0