Запорожец – 3000, Волга – 5500... А сколько стоил в СССР лимузин ЗИЛ‑114?

Сергей Канунников, «За рулем»: каждый ЗИЛ‑114 приносил заводу 65% убытка

В новом номере журнала «За рулем» обозреватель Сергей Канунников подробно вспоминает историю правительственного лимузина ЗИЛ‑114. Этапы создания, интересные модификации, технические особенности, эволюция модели и многое другое ждет вас в материале. А сейчас приведем несколько интересных цифр из этой статьи.

Цены на массовые советские автомобили можно легко найти в Сети, об этом не раз писал и «За рулем». Но сколько стоил изготавливаемый очень небольшими сериями (если не сказать штучно) лимузин для первых лиц государства?

Сергей Канунников, обозреватель «За рулем»:

– Первые три товарные ЗИЛ‑114 построили в 1967 году. Конечно, товарными такие автомобили назвать можно лишь очень условно. Никаким товаром они не были, поскольку купить их было нельзя – только заслужить многолетней партийно-государственной службой.

Тем не менее, себестоимостью завод озаботился. Плановая составляла 64 500 рублей. К слову, розничная цена Волги ГАЗ-М21 в те годы была около 5500 руб. Реальная себестоимость ЗИЛ‑114 в 1967 году составляла 119 400 рублей. В 1969 году ее удалось снизить до 108 540 рублей. Оптовая же цена ЗИЛ‑114, установленная министерством, была 65 700 рублей. То есть каждый автомобиль приносил ЗИЛу 65% убытка.

ЗИЛ‑114 – один из главных символов советских 70‑х

Впрочем, в системе государственной экономики СССР, тем более для гигантского завода, понятие «убыток» тоже было довольно условным, замечает эксперт. Ведь все заработанные предприятиями деньги все равно уходили государству, которое потом финансировало заводы и фабрики, насколько считало нужным.

Как бы то ни было, ЗИЛ возглавил список громких советских автомобильных новинок конца 60‑х годов: Запорожец ЗАЗ‑966, Москвич‑412, новая Волга ГАЗ‑24, на очереди был уже и ВАЗ. Ну а сам ЗИЛ‑114 в 1967 году стал главным автомобилем страны, на котором возили членов Политбюро ЦК КПСС. Кстати, ироничный термин «членовоз» впервые стали употреблять именно по отношению к этой машине.

Вся история ЗИЛ‑114 – в ноябрьском номере «За рулем». Уже в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи «Знак почета» Сергея Канунникова, журнал «За рулем», №11 за 2024 год.

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