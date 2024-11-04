Эти крутые кроссоверы никто не берет на вторичке!

Названы премиальные кроссоверы, которые со временем превращаются в неликвид

Кроссоверы и внедорожники люксовых брендов отличают ездовой комфорт и высокий уровень безопасности, обилие электроники, живучие подвески и кузова. По части надежности как минимум до 100 тысяч км у них все хорошо. Так почему же вторичный рынок забит премиальными кроссоверами, которые не продаются месяцами, а простенькие RAV4 с любыми пробегами и любого года разлетаются, как горячие равиоли?

Природу этого странного, на первый взгляд, явления на страницах нового номера журнала «За рулем» проясняет эксперт Сергей Зиновьев. Он считает, что причины недоверия к премиум с пробегом вполне очевидны.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Отпугивает ожидаемая стоимость содержания после 100 тысяч км. Особенно модификаций, снабженных пневмоподвесками и «умными» амортизаторами – это великолепие обычно умирает ближе к 150–200 тысячам км. По логике, чем старше машина, тем чаще и больше в нее придется вкладывать для поддержания в порядке. Многих и пугают безумные траты.

Главная проблема – сложные и дорогие в ремонте моторы. Они вполне устраивают первых владельцев Audi и BMW. Согласны на потенциально высокие траты и вторые – кто покупает относительно свежие машины. А для всех последующих покупателей, похоже, бремя выглядит слишком тяжким. Лучше найти что-то другое, менее статусное и более практичное.

Оттого в разделе залежалого товара пребывает премиум старше 10 лет: Audi Q5 и Q7, многие BMW, Range Rover, Мерседесы классов M и GL, Volvo XC90 и Porsche Cayenne. Чем дороже машина была новой, тем ниже на нее спрос после 150 тысяч км.

Зиновьев приводит такой пример: BMW X5 продали в России намного меньше, чем кроссоверов Kia Sorento, а на вторичке их предлагают намного больше. Боле того, по числу предложений среди вообще всех кроссоверов до 15 лет BMW X5 держится на четвертом месте, опережая Дастеры и Кашкаи! «Икс-пятый» в возрасте чрезвычайно похож на неликвид, заключает эксперт.

Однако правило «чем круче новый, тем хуже после 150 тысяч» касается далеко не всех премиальных кроссоверов, отмечает автор материала.

Как же все-таки найти ту самую «понторезку», тот статустный и надежный SUV в возрасте 10-12 лет, и не разочароваться в первые месяцы эксплуатации?

Читайте об этом в ноябрьском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи «Немцы или японцы?» Сергея Зиновьева, журнал «За рулем» №11 за 2024 год.

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