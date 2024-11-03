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Самые дикие версии Lada Samara — вы такого еще не видели

Автомобили одного из самых массовых и любимых семейств АВТОВАЗа – Lada Samara двух поколений — разошлись по миру тиражом более 5 миллионов экземпляров. «За рулем» подготовил подборку наиболее редких модификаций первого массового отечественного переднеприводника.

Выпускали Самары почти три десятилетия. Сначала всем известные хэтчбеки ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 в разных модификациях, потом к ним прибавился седан ВАЗ-21099, ставший одним из самых престижных автомобилей в стране.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

С конца 1990-го машины первого поколения постепенно начали вытеснять автомобили семейства Самара – хэтчбеки ВАЗ-2113 и -2114 и седан ВАЗ-2115.

За долгую жизнь двух семейств на основе серийных версий у нас и за рубежом, где Самары в 1980-е очень неплохо продавались, создали немало редких — малосерийных модификаций и даже единичных опытных образцов.

ВАЗ-2108М показали на выставке еще в 1990 году. В серию через семь лет пошло семейство Самара-2 (ВАЗ-2113, -2114 и -2115) с куда большими изменениями, но по стилистике все-таки менее гармоничное, нежели автомобили первого поколения.
Кабриолетов на базе «восьмерки» на Западе было несколько. Эту Lada Natacha создал тольяттинский дизайнер Владимир Ярцев. Всего изготовили 456 «Наташ». Часть из них любители экзотики в перестроечные времена привезли на родину.
Западногерманская фирма Deutsche Lada предлагала несколько вариантов открытых кузовов на основе ВАЗ-2108. Один из них имел мягкую крышу лишь над задними сиденьями. Всего в Германии собрали около 600 открытых Самар.
Чешский взгляд начала 1990-х на кабриолет на базе Lada Samara. Правда, машину по имени Bohemia не выпускали даже мелкосерийно, показывали только на выставках.
Помимо пижонских открытых версий на Западе «восьмерки» превращали и в утилитарные фургоны, иногда даже убирая задние боковые стекла. Вмещал такой грузовик до кубометра!
В начале 1990-х фирма «Металлик-Квадро» создала ВАЗ-21099 Виктория (Lada 4x4 Victory). Автомобиль был полноприводным, с узлами Volkswagen Golf в приводе задних колес, в частности, с вискомуфтой. Машины делали единичными экземплярами.
ВАЗ-210834 Тарзан — полноприводный вариант с продольным двигателем и узлами Нивы, с дорожным просветом 220 мм от фирмы «Лада-Консул». На машины ставили двигатели 1,7 и 1,8 литра. Делали подобные модификации и на основе ВАЗ-21093 и ВАЗ-21099.
ВАЗ-2108 с кузовом тарга – с убираемой средней частью крыши - создал дизайнер Владимир Пашко. По разным данным, изготовили две-три машины. До производства дело, разумеется, не дошло.
В 1990-х московская фирма ЛЛД соорудила на основе ВАЗ-21099 автомобиль по имени Amadeo 500. Удлиненную на 500 мм машину оснастили форсированным до 88 л.с. мотором и всеми возможными в то время роскошествами салона.
Этот родстер тоже звали Amadeo, и его тоже сделала фирма ЛЛД в 1993-м. Тогда он стал выставочным шоу-стоппером, но заказов, видимо, не было.
ВАЗ-2109Ф – прототип фургона на основе ВАЗ-2109 – сделали в 1996 году. Машина была рассчитана на пять человек и 50 кг груза. Такая версия серийной не стала. А вот аналогичный ВАЗ-2108Ф вскоре превратился в товарный ВАЗ-1706 Челнок, который делала фирма «Лада-Тул».
И совсем необычная техника – уборочный и поливальный автомобиль на базе полноприводного ВАЗ-210834 Тарзан. Машину, оснащенную 75-сильным дизелем Peugeot, построили совместно компании «Лада-Тул» и «Сатоп».

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Канунников Сергей
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 83348
03.11.2024 
Фото:из архива «За рулем»
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