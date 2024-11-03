Самые дикие версии Lada Samara — вы такого еще не видели

Автомобили одного из самых массовых и любимых семейств АВТОВАЗа – Lada Samara двух поколений — разошлись по миру тиражом более 5 миллионов экземпляров. «За рулем» подготовил подборку наиболее редких модификаций первого массового отечественного переднеприводника.

Выпускали Самары почти три десятилетия. Сначала всем известные хэтчбеки ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 в разных модификациях, потом к ним прибавился седан ВАЗ-21099, ставший одним из самых престижных автомобилей в стране.

С конца 1990-го машины первого поколения постепенно начали вытеснять автомобили семейства Самара – хэтчбеки ВАЗ-2113 и -2114 и седан ВАЗ-2115.

За долгую жизнь двух семейств на основе серийных версий у нас и за рубежом, где Самары в 1980-е очень неплохо продавались, создали немало редких — малосерийных модификаций и даже единичных опытных образцов.

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