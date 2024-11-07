Легкосплавные диски — почему они отлично подходят для зимы

«За рулем» рассказал, сколько должен весить качественный легкосплавный диск

Хорошие алюминиевые диски не взаимодействуют с реагентами. По этому параметру они гораздо устойчивее, чем штампованные стальные.

Второй плюс легкосплавных дисков – узор спиц, зазоры между которыми могут быть гораздо больше, чем вентиляционные отверстия в стальных дисках. Это позволяет им не забиваться снегом, который нарушает балансировку колес.

Также надо обратить внимание на то, что зимние шины тяжелее летних. Это влияет на расход топлива. Поэтому автомобилисты стараются выбрать модель шин полегче. Но толка от этого не будет, если монтировать их на некачественные легкосплавные диски. А сколько должен весить качественный алюминиевый диск?

Василий Бешкарев, директор по обеспечению технологии в производстве «Литейно-механического завода "СКАД"»:

– Если мы говорим об алюминиевых дисках для легковых автомобилей, изготовленных по технологии литья под низким давлением, а это 98% алюминиевых дисков, которые сейчас представлены на рынке СНГ, то качественный 15-дюймовый диск, в среднем, весит от 7,5 до 8,5 кг, 17-дюймовый – от 10 до 10,9 кг. Это если мы говорим о колесах для массовых городских легковых автомобилей.

Есть так называемые тяжелонагруженные offroad-колеса – для внедорожников или автомобилей повышенной проходимости, таких как УАЗ или Нива. В таком случае масса 15-дюймовых дисков может достигать 10,5 кг, а 17-дюймовых – 14,5 кг.

Масса легкосплавного диска, прежде всего, определяется индексом нагрузки Fb на колесо, который при проектировании определяется массой целевого автомобиля. Ведь качественный легкосплавный диск, в первую очередь, обеспечивает безопасность эксплуатации всего узла «шина-диск-ступица», а индекс нагрузки должен подбираться, как говорится, с запасом. Так каждый автовладелец будет уверен в своей безопасности даже в самых экстремальных условиях эксплуатации.

Сорвать секретки, замять пороги, подделать кривизну диска — подставы шиномонтажа.

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