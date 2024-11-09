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Дизельная Нива — все фишки Сармата

«За рулем» рассказал об особом семействе автомобилей для десантников

Боевые квадроциклы, багги и небольшие автомобили стали неотъемлемой частью технического оснащения современной армии. Присущая им подвижность, мобильность, авиатранспортабельность востребованы, прежде всего, силами специального назначения, штурмовыми отрядами, подразделениями воздушно-десантных войск.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Легкий транспорт производства народного ВПК, который можно встретить на передовой, – лишь временная мера. В руки российских военнослужащих должны попадать серийные экземпляры, созданные по заказу МО РФ. Одной из разработок «по требованию заказчика» с учетом специфики данных транспортных средств стало семейство Сармат, реализованное московским ОКБ «Техника».

Без окон, без дверей

Сармат-2 – военное багги, предназначенное для монтажа вооружения, перевозки личного состава, грузов по дорогам и бездорожью. Представляет собой автомобиль упрощенной конструкции.

Сармат-2М – четырехместное военное багги. Модификация вооружена 12,7-мм пулеметом Корд.
Сармат-2М – четырехместное военное багги. Модификация вооружена 12,7-мм пулеметом Корд.

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Официальное название – высокомобильное легкое специальное транспортное средство. Экипаж – 4 человека, грузоподъемность – 600 кг. В основе Сармата-2 – оригинальный корпус без дверей.

Узлы и агрегаты для простоты обслуживания и ремонта позаимствованы у внедорожников Волжского автозавода. Бензиновый двигатель объемом 1,7 литра – от Нивы, но форсирован до 105 л.с. Подвеска – пружинная. Трансмиссия – полноприводная с механической пятиступенчатой коробкой передач, раздаточной коробкой, понижающей передачей, межосевой и межколесными блокировками.

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Боевая масса автомобиля составляет 2100 кг, а максимальная скорость – 130 км/ч. Запас же хода на одной заправке достигает 500 км.

Сармат-2 любой модификации можно транспортировать вертолетом Ми-8АМТШ – на внешней подвеске или в грузовой кабине.

На турельной установке в верхней части багги монтируют 7,62-мм пулемет, 30-мм автоматический гранатомет или 12,7-мм крупнокалиберный пулемет.

Модификация Сармат-2МЭ для эвакуации двух раненых на носилках или для перевозки грузов. Вооружение – 7,62-мм пулемет ПКМ.
Модификация Сармат-2МЭ для эвакуации двух раненых на носилках или для перевозки грузов. Вооружение – 7,62-мм пулемет ПКМ.

Один из вариантов вооружения предусматривает возможность оснащения Сармата-2 противотанковым ракетным комплексом Корнет.

В списке оборудования также представлены анатомические сиденья с четырехточечными ремнями, буксировочные крюки спереди, лебедка самовытаскивания, тент, буксировочное устройство.

Интерьер Сармата-2. Анатомические сиденья, максимально простая панель приборов, органы управления – от разных моделей Волжского автозавода.
Интерьер Сармата-2. Анатомические сиденья, максимально простая панель приборов, органы управления – от разных моделей Волжского автозавода.

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Крючков Вадим
Фото:
Крючков Вадим
Количество просмотров 12467
09.11.2024 
Фото:
Крючков Вадим
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