Пассажирам трудно забираться в ваш внедорожник? Вот решение

Читатель «За рулем» придумал способ облегчить посадку в высокие автомобили

Многие высокие автомобили, как и мой внедорожник Toyota Fortuner, не оборудованы ручкой на стойке для удобства посадки на второй ряд.

Ручка для удобной посади в авто

Я сделал ручку из толстой веревки с кожаной «трубкой», закрепив за стойки подголовника переднего кресла. Можно использовать ремень.

Ручкой с удовольствием пользуются и пожилые пассажиры, и их внуки.

А. Бонин, г. Златоуст

Приз автору совета – набор автокосметики ASTROhim

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

О неожиданном способе восстановления сломанного крепления бардачка рассказано здесь.

«За рулем» можно смотреть на YouTube