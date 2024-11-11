Пассажирам трудно забираться в ваш внедорожник? Вот решение
Многие высокие автомобили, как и мой внедорожник Toyota Fortuner, не оборудованы ручкой на стойке для удобства посадки на второй ряд.
Я сделал ручку из толстой веревки с кожаной «трубкой», закрепив за стойки подголовника переднего кресла. Можно использовать ремень.
Ручкой с удовольствием пользуются и пожилые пассажиры, и их внуки.
А. Бонин, г. Златоуст
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