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Пассажирам трудно забираться в ваш внедорожник? Вот решение

Читатель «За рулем» придумал способ облегчить посадку в высокие автомобили

Многие высокие автомобили, как и мой внедорожник Toyota Fortuner, не оборудованы ручкой на стойке для удобства посадки на второй ряд.

Ручка для удобной посади в авто
Ручка для удобной посади в авто

Я сделал ручку из толстой веревки с кожаной «трубкой», закрепив за стойки подголовника переднего кресла. Можно использовать ремень.

Ручкой с удовольствием пользуются и пожилые пассажиры, и их внуки.

А.Бонин, г. Златоуст

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Ревин Алексей
Фото:А. Бонин
Количество просмотров 924
11.11.2024 
Фото:А. Бонин
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