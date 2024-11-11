Автомат, атмосферник и клиренс 170 мм — берем новый некитайский кроссовер

«За рулем» перечислил достоинства Hyundai Mufasa, но предупредил о подвохе цены

Схемы добычи и доставки новых машин по параллельному импорту продавцы не разглашают. Известно лишь, что большинство крупных партий прибывает из Восточной Азии, в первую очередь – из Китая. А почти любой штучный товар можно найти, например, в ОАЭ.

Происхождение героя нашей статьи – прозрачнее некуда. Эта южнокорейская модель, разработанная специально для рынка Китая, находится между кроссоверами Hyundai Creta и Hyundai Tucson – идеальный компромисс вместительности и компактности.

Hyundai Mufasa

Паркетный кроссовер с передним приводом, длиной сопоставим с Ладой Вестой, но заметно шире и выше. Клиренс около 170 мм. Реалистичная цена – в районе 3,5 млн рублей. В «2-2,5 млн» не верится.

Оригинальная модель, созданная для китайского рынка, выпускаемая СП Beijing Hyundai. Новинка 2023 года, по технике это близкий родственник Туссана. В наличии он есть сейчас у многих российских дилеров и представлен в пяти (!) различных комплектациях.

Дизайн – модный, оснащение – щедрое. Кроссовер привлекает отсутствием турбомоторов.

Физических кнопок в салоне Hyundai Mufasa не так уж много.

Единственный двигатель – бензиновый 2.0 (160 л.с.), известный под индексом G4NL и маркетинговым названием Smartstream G 2.0 MPi. В сущности, это дальнейшее развитие массового G4NA, сохранившее распределенный впрыск.

Мотор приемлет бензин АИ-92, что для современных моторов редкость. Но во многом отличается от прежнего агрегата серии Nu: здесь уже электронно-управляемый термостат, вкладыши с полимерным покрытием, масляный насос переменной производительности.

Сочетается двигатель с распространенным у нас благополучным гидроавтоматом A6MF1 (Creta, Spotrage и др.).

В общем, машина достойная. Смущает лишь цена: кроссоверы китайских марок схожих размеров заметно дешевле.

«За рулем» изучил купе-кроссовер Knewstar 001 – наследника Geely Tugella.

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