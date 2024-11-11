Автомат, атмосферник и клиренс 170 мм — берем новый некитайский кроссовер
Схемы добычи и доставки новых машин по параллельному импорту продавцы не разглашают. Известно лишь, что большинство крупных партий прибывает из Восточной Азии, в первую очередь – из Китая. А почти любой штучный товар можно найти, например, в ОАЭ.
Происхождение героя нашей статьи – прозрачнее некуда. Эта южнокорейская модель, разработанная специально для рынка Китая, находится между кроссоверами Hyundai Creta и Hyundai Tucson – идеальный компромисс вместительности и компактности.
Hyundai Mufasa
Оригинальная модель, созданная для китайского рынка, выпускаемая СП Beijing Hyundai. Новинка 2023 года, по технике это близкий родственник Туссана. В наличии он есть сейчас у многих российских дилеров и представлен в пяти (!) различных комплектациях.
Дизайн – модный, оснащение – щедрое. Кроссовер привлекает отсутствием турбомоторов.
Единственный двигатель – бензиновый 2.0 (160 л.с.), известный под индексом G4NL и маркетинговым названием Smartstream G 2.0 MPi. В сущности, это дальнейшее развитие массового G4NA, сохранившее распределенный впрыск.
Мотор приемлет бензин АИ-92, что для современных моторов редкость. Но во многом отличается от прежнего агрегата серии Nu: здесь уже электронно-управляемый термостат, вкладыши с полимерным покрытием, масляный насос переменной производительности.
Сочетается двигатель с распространенным у нас благополучным гидроавтоматом A6MF1 (Creta, Spotrage и др.).
В общем, машина достойная. Смущает лишь цена: кроссоверы китайских марок схожих размеров заметно дешевле.
- «За рулем» изучил купе-кроссовер Knewstar 001 – наследника Geely Tugella.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.