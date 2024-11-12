Это решение сделает замену колес в разы проще и быстрее

Читатель «За рулем» придумал, как упростить замену колес с помощью магнита

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При снятии колеса, закрепленного болтами, выводя баллонник, не всегда удается удержать в его головке выкрученный болт, при этом болт падает на стенку отверстия, набирая в резьбу грязь (само собой, потом она вытирается, но можно до этого и не доводить). Опять же, при монтаже колеса не всегда удается лихо вставить болты на место, особенно самый первый.

Для упрощения процедуры, особенно при сезонной смене, внутри головки «на 17» разместил один неодимовый магнит 15х5.

Неодимовый магнит внутри баллонника

При такой толщине магнит не касается болта, но сам болт достаточно уверенно держится в головке (фото 2), если не стараться его вытрясти.

Болт держится уверенно

Касание болта нежелательно, потому как из-за бОльшей площади контакта — в головке же конус ниже шестигранника — магнит липнет именно к болту. В принципе, более толстый (мощный) магнит можно приклеить жидкими гвоздями или термоклеем...

Неодимовый магнит на накидном ключе, болт М8

Так же использую магниты на накидных ключах, при наличии шанса упустить метиз.

Автор лайфхака: Иван Иванов

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