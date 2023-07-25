Из-за этой копеечной детали могут возникнуть большие проблемы у вашего авто
На автомобиле Kia Ceed в центральные отверстия штампованных колес попадает грязь, которая приводит к коррозии резьбовых соединений корпусов наружных ШРУСов со ступицами. Я изготовил заглушки из донышек алюминиевых банок объемом 0,5 л, как показано на фото. Отлично держатся и защищают резьбу.
Р. Багуав, г. Казань
Приз автору совета – сумка-холодильник водонепроницаемая AIRLINE
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Фото: Р. Багуав
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