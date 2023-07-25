Из-за этой копеечной детали могут возникнуть большие проблемы у вашего авто

Обычно автомобилисты не придают большого значения колпачку центрального отверстия колесного диска. Потерялся, и ладно. А между тем наш читатель предложил очень простое и по сути бесплатное решение. Даже в магазин автозапчастей ехать не придется.

На автомобиле Kia Ceed в центральные отверстия штампованных колес попадает грязь, которая приводит к коррозии резьбовых соединений корпусов наружных ШРУСов со ступицами. Я изготовил заглушки из донышек алюминиевых банок объемом 0,5 л, как показано на фото. Отлично держатся и защищают резьбу.

Р. Багуав, г. Казань

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Продлить жизнь автоматической коробки поможет очень простое действие.

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Фото: Р. Багуав