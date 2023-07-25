#
Дача/отпускIQ-тестШтрафыКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Нива Спорт с мощным мотором: названа дата старта производстваНива Спорт с мощным мотором: названа дата старта производства
В этом проекте приближается веха SOP, то есть...
Салон «плотный», но не тесный. Подушек безопасности всего две. Обогреваются руль и передние сиденья.Кабриолет с клиренсом 210 мм — шок-модель российской сборки
BAIC BJ40 – мощный рамный внедорожник со...
Новый внедорожник Nissan Paladin – ценыНовый внедорожник Nissan Paladin – цены
Он заменит Pajero, так как имеет раму,...

Из-за этой копеечной детали могут возникнуть большие проблемы у вашего авто

Обычно автомобилисты не придают большого значения колпачку центрального отверстия колесного диска. Потерялся, и ладно. А между тем наш читатель предложил очень простое и по сути бесплатное решение. Даже в магазин автозапчастей ехать не придется.

Побеждаем глюки парктроника – необычный (и действенный) способ

На автомобиле Kia Ceed в центральные отверстия штампованных колес попадает грязь, которая приводит к коррозии резьбовых соединений корпусов наружных ШРУСов со ступицами. Я изготовил заглушки из донышек алюминиевых банок объемом 0,5 л, как показано на фото. Отлично держатся и защищают резьбу.

Р. Багуав, г. Казань

Приз автору совета – сумка-холодильник водонепроницаемая AIRLINE

ТОП-5 китайских автобрендов: какой выбрать
БАМ: история трудового подвига
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Фото: Р. Багуав

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемРевин Алексей
Количество просмотров 4
Поделиться:
Оцените материал:
+1