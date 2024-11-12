Советский 11-местный: ему завидовали чехи и немцы

«За рулем» сравнил микроавтобус РАФ‑977ДМ и его зарубежные аналоги

Первый микроавтобус РАФ в Риге выпускали с конца 1950‑х. Автомобиль неоднократно модернизировали, а в 1968 году начали производство РАФ‑977ДМ – самой массовой модели этого семейства. Практически одновременно с ней стартовали две близкие по назначению и классу машины – чехословацкая Skoda 1203 и Volkswagen Transporter второго поколения.

РАФ‑977ДМ Латвия

РАФ‑977ДМ Латвия – 11‑местный микроавтобус – самый крупный и тяжелый среди аналогов. Длина автомобиля – 4900 мм, база – 2700 мм. Снаряженная масса 1675 кг. Масса росла у каждой следующей версии РАФ‑977 по мере усиления кузова.

РАФ‑977ДМ оснастили двигателем ЗМЗ‑21 от Волги ГАЗ‑21. Четырехцилиндровый верхнеклапанный мотор рабочим объемом 2,45 л (92х92 мм) развивал 75 л. с. при 4500 об/мин. Степень сжатия невысокая – 6,7. У конкурентов двигатели были намного слабее. РАФ‑977ДМ построен на узлах и агрегатах Волги ГАЗ‑21. Микроавтобус имел классическую компоновку и несущий кузов с мощным основанием.

Коробка передач – от Волги ГАЗ‑21: механическая, трехступенчатая. Механические, но четырехступенчатые стояли и на немецкой, и на чешской машинах. Тормозные системы автомобилей конструктивно одинаковые: с барабанными механизмами на всех колесах. Вскоре на Фольксвагене спереди появились диски.

Передняя подвеска РАФ‑977ДМ – как у Волги: независимая, пружинная, на поперечных рычагах и шкворнях, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором. Задняя подвеска нашего «рафика» – простейшая: цельный мост на продольных рессорах.

Skoda 1203

Skoda 1203 – самый компактный автомобиль среди аналогов: длина – 4520 мм, колесная база – всего 2320 мм. Снаряженная масса – лишь 1120 кг. Но Skoda – автомобиль восьмиместный. По нынешней классификации – минивэн.

Skoda 1203 унаследовала двигатель от легкового семейства 1201/1202. Верхнеклапанный мотор при рабочем объеме 1,2 л (72х75 мм) и степени сжатия 7,5 развивал 47 л. с. при 4500 об/мин. Для легкого автомобиля такого класса по меркам 1960‑х годов – нормальный показатель. Skoda 1203 тоже классической компоновки. Основные узлы и агрегаты унаследовала от легковых грузопассажирских автомобилей семейства Skoda 1201/1202. Микроавтобус имел рамную конструкцию, что позволяло без особых переделок строить бортовые грузовики и спецмашины на рамном шасси.

Чехословацкая Skoda – с независимой задней подвеской на продольных торсионах. Подвеска Skoda 1203 конструктивно похожа на советскую – пружинная, на поперечных рычагах.

Volkswagen Transporter

Volkswagen Transporter тоже восьмиместный. Автомобиль лишь чуть тяжелее чехословацкого, а по габаритам очень близок к нему. Снаряженная масса – 1152 кг, длина – 4505 мм, база – 2400 мм.

Volkswagen Transporter второго поколения получил модернизированный оппозитный мотор воздушного охлаждения объемом 1,6 л (85,5х69 мм) мощностью 50 л. с. при 4200 об/мин. Степень сжатия – 7,5. Volkswagen Transporter – ближайший родственник заднемоторного Volkswagen Käfer, что и определило компоновку микроавтобуса. Конструкция кузова аналогична советской – с мощным основанием пола.

У микроавтобуса Volkswagen Transporter передняя подвеска, как у Жука, – независимая, на поперечных торсионах. Задняя подвеска Volkswagen, как и чешская, – независимая, но на поперечных торсионах.

Силовой прием

РАФ‑977ДМ вместительней, больше и тяжелее аналогов. Автомобиль с рессорной задней подвеской проигрывал в комфорте и управляемости, но ведь его создавали для других дорог и иных задач.

Советский 11‑местный микроавтобус нес даже тяжелую службу маршрутного такси, на которую его первоначально не рассчитывали.

В общем, для жизни, которой предстояло жить советскому микроавтобусу, его конструкция была оптимальной. Хотя все признавали, что волговские тормоза для такой тяжелой машины – откровенно слабые.

Полная история микроавтобусов РАФ – в этой публикации.

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