Спасаем от ржавчины слабые участки кузова
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
Volkswagen Caddy, 2.0 TDI (102 л. с.), М6, 2013 г. в.
- Изготовитель – Volkswagen Poznan Ltd, Польша
- Год выпуска – 2013
- В эксплуатации «За рулем» – c июля 2013 года
- Пробег на момент отчета – 246 000 км
Наш Volkswagen не миновала участь почти всех автомобилей этого концерна, выпущенных в те времена: стала кусками отваливаться «экологически безопасная» краска.
Впрочем держать удар от дорожного пескоструя на протяжении 10 лет и 250 тысяч км – это непросто. Единственное, что радует – нет следов ржавчины, заводская оцинковка хорошо защищает металл. Пока обработаю поврежденную часть защитными материалами, ибо наверняка процесс «отшелушивания» продолжится в других местах.
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