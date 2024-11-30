Спасаем от ржавчины слабые участки кузова

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10-летний VW Caddy из парка «За рулем» начал терять ЛКП

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

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VW Caddy на 159 000 км: хрусть, и отвалилось

Volkswagen Caddy, 2.0 TDI (102 л. с.), М6, 2013 г. в.

  • Изготовитель – Volkswagen Poznan Ltd, Польша
  • Год выпуска – 2013
  • В эксплуатации «За рулем» – c июля 2013 года
  • Пробег на момент отчета – 246 000 км
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Наш Volkswagen не миновала участь почти всех автомобилей этого концерна, выпущенных в те времена: стала кусками отваливаться «экологически безопасная» краска.

Самая заметная потеря – на переднем левом крыле в районе арки колеса.
Самая заметная потеря – на переднем левом крыле в районе арки колеса.

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Впрочем держать удар от дорожного пескоструя на протяжении 10 лет и 250 тысяч км – это непросто. Единственное, что радует – нет следов ржавчины, заводская оцинковка хорошо защищает металл. Пока обработаю поврежденную часть защитными материалами, ибо наверняка процесс «отшелушивания» продолжится в других местах.

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Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

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Панов Денис
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 58
30.11.2024 
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о Volkswagen Caddy (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Caddy  2008
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Хорошие сидения. Великолепный мотор 1,6 BSE. Надежен.
Недостатки:
ЛКП. Слабая МКПП. Дорогие запчасти.
Комментарий:
Машина с ПТС 2008 года куплена летом 2009. Машина служебная. Комплектация - "барабан с кондиционером": электрозеркала с обогревом, передние электростеклоподъемники, АБС, антипробуксовочная система, задняя сдвижная дверь только с одной стороны, салон сзади обшит ДВП. Особых нареканий нет (кроме указанных в недостатках). Несмотря на то, что пластик передней панели и передних дверей дубовый, за почти 350 тыс км ни одного сверчка не появилось - очень добротно собран. Подвеска очень живучая (конкретно эта машина с грузоподъемностью 500 кг) и на удивление комфортна (для рессорной машины, предназначенной для перевозки грузов). Мотор беспроблемный, с пол-пинка пускается в любой мороз. Обзорность отличная. По недостаткам: 1. ЛКП. От мест сколов краска кусками продолжает отваливаться дальше и "домашними" методами процесс не остановить. Только загонять в покраску. 2. 5-МКПП. 80 тыс км - зашумел задний подшипник первичного вала (гарантия). 120 тыс км - сломался механизм выбора передач, 180 тыс км - аналогично, 220 тыс км - в пути на трассе лопнуло кольцо, фиксирующее вал пятой передачи, итог: дыра в корпусе, пятая передача осталась между Мордовией и Рязанью. Данный "косяк" - бомба замедленного действия на всех фольксовских 5-МКПП (индекс JJT или 0АН), если только изменений в конструкцию завод не вносил, как в сервисе сказали, может случиться хоть в первые недели после покупки, в среднем - на 60-70 тыс км случается (типа я - рекордсмен).
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