Спасаем от ржавчины слабые участки кузова

10-летний VW Caddy из парка «За рулем» начал терять ЛКП

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Volkswagen Caddy, 2.0 TDI (102 л. с.), М6, 2013 г. в.

Изготовитель – Volkswagen Poznan Ltd, Польша

– Volkswagen Poznan Ltd, Польша Год выпуска – 2013

– 2013 В эксплуатации «За рулем» – c июля 2013 года

– c июля 2013 года Пробег на момент отчета – 246 000 км

Наш Volkswagen не миновала участь почти всех автомобилей этого концерна, выпущенных в те времена: стала кусками отваливаться «экологически безопасная» краска.

Самая заметная потеря – на переднем левом крыле в районе арки колеса.

Впрочем держать удар от дорожного пескоструя на протяжении 10 лет и 250 тысяч км – это непросто. Единственное, что радует – нет следов ржавчины, заводская оцинковка хорошо защищает металл. Пока обработаю поврежденную часть защитными материалами, ибо наверняка процесс «отшелушивания» продолжится в других местах.

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