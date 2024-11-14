Моторные масла G-Energy: испытаны в экстремальных условиях автоспорта сезона 2024

Автоспортивный сезон 2024 для G-Energy стал серьезным испытанием продуктов в различных дисциплинах: от новых фиджитал-гонок до традиционных марафонов на выносливость и международных гонок по бездорожью. Каждое из этих соревнований подтвердило высокую надежность и эффективность моторных масел G-Energy.

Фото предоставлено брендом G-Energy

Фиджитал-гонка на «Играх Будущего»

В марте 2024 года на международном турнире «Игры Будущего» моторное масло G-Energy Racing 5W-40 показало свои высокие качества в новой фиджитал-дисциплине, объединяющей заезды на реальных и виртуальных трассах. Команды из 14 стран соревновались на трассе сочинского автодрома за рулем болидов категории — Формула-4. В условиях высоких нагрузок на 240-сильные турбомоторы масло G-Energy Racing 5W-40 сохранило стабильность вязкости и обеспечило минимальное трение, что позволило болидам показывать высокую мощность. Проведенная мобильной лабораторией G-Energy диагностика показала, что продукт не только стабильно справляется с предельными нагрузками, но и сохраняет значительный запас ресурса, что особенно важно в гонках.

Фото предоставлено брендом G-Energy

Гонка по бездорожью

Перед стартом гонок по бездорожью организаторы проводят разведку маршрута – или реконессанс, как его называют в автоспортивном сообществе. Этой весной моторное масло G-Energy F Synth EC 0W-30 успешно прошло экстремальный тест на выносливость в таком автопробеге по бездорожью от Томска до Улан-Батора и обратно. Двигатель автомобиля Toyota Hilux был заправлен G-Energy и прошел полную диагностику, после чего команда организаторов гонки отправилась в путь. Их маршрут проходил через пустыни, горные перевалы и водные преграды через несколько климатических поясов, где температура варьировалась от -5°C до +32°C.

На всем пути караван сопровождала мобильная лаборатория G-Energy. Она брала пробы работающего масла, чтобы контролировать запас его защитных свойств и состояние самой техники. Несмотря на то, что путешествие оказалось сложнее и длиннее (из-за наводнений вместо планируемых 10 000 км организаторы проехали 15 000 км без замены масла), продукт проявил впечатляющую устойчивость к суровым условиям эксплуатации.

Фото предоставлено брендом G-Energy

Сама гонка по бездорожью также прошла успешно. Моторное масло G-Energy Racing 15W-50 поддерживало стабильную работу моторов даже на самых труднопроходимых участках и сохранило свои защитные свойства.

Фото предоставлено брендом G-Energy

Успешное испытание в дрифте

В этом сезоне масло G-Energy также прошло испытание в Российской Дрифт Серии (RDS GP), где было применено на автомобиле Toyota Supra А90 вице-чемпиона Никиты Шикова. В условиях, когда двигатель работал на предельных оборотах и прогревался до 130 градусов, G-Energy Racing 10W-60 проявило свои защитные и антиокислительные свойства. Оно показало стабильность вязкости и надежную защиту деталей от износа. Пробы масла, взятые мобильной лабораторией G-Energy, продемонстрировали отличные результаты по сохранению эксплуатационных свойств.

Фото предоставлено брендом G-Energy

Поддержка команд ы G - Drive SMP Racing в гонке на выносливость

Еще одно испытание в ходе 4-часового марафона G-Energy SMP РСКГ Эндуранс подтвердило стабильность продукта G-Energy Racing 5W-40 при продолжительной работе гоночного двигателя. Прототип BR03 с 420-сильным мотором, на котором выступала команда G-Drive SMP Racing, успешно преодолел дистанцию в 600 км без снижения показателей мощности – что стало возможным благодаря эффективному уменьшению трения, обеспечиваемому G-Energy Racing 5W-40. Прямо по ходу гонки мобильная лаборатория G-Energy брала пробы масла и фиксировала отличные эксплуатационные показатели, подтверждая надежность продукта на дистанции.

Фото предоставлено брендом G-Energy

На моторном масле G-Energy 15W-50 команда G-Drive SMP Racing одержала победу в финальном этапе Кубка России всероссийской серии G-Energy СМП РСКГ Эндуранс. Ее спортивный автомобиль первым пересёк финишную черту 4-часовой гонки, преодолев более 530 км при предельных нагрузках и температурах.

Фото предоставлено брендом G-Energy

Экстремальная выносливость в REC на российском суперкаре

Финальным аккордом сезона стал дебют нового российского суперкара Rossa в гонке на выносливость Russian Endurance Challenge. Для защиты высокомощного атмосферного двигателя на 700 л.с. было применено моторное масло G-Energy Racing 10W-60. По словам лидера команды G-Drive Racing, чемпиона мира в гонках на выносливость Романа Русинова, масло G-Energy обеспечило стабильно высокие противоизносные свойства и сопротивляемость окислению, что позволило Rossa демонстрировать высокие результаты на протяжении всего 4-часового марафона.

Фото предоставлено брендом G-Energy

Доказанная надежность G-Energy для автолюбителей

Накопленный в результате исследований и участия в автоспортивных соревнованиях опыт помогает G-Energy разрабатывать новые рецептуры масел, подходящие как для профессиональных гонщиков, так и для автолюбителей. Эти масла демонстрируют высокую надежность и эффективность даже в условиях экстремальных нагрузок.

При выборе масла внимательно изучайте этикетку, а также приобретайте масло только у официальных производителей, чтобы избежать подделок и обеспечить надежную защиту двигателя. Продукцию G-Energy можно найти на АЗС сети «Газпромнефть» и ведущих маркетплейсах.

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