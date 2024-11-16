Не выбрасывайте старый телефон – пригодится в машине

Читатель «За рулем» приспособил смартфон для отображения показателей автомобиля

Отказ автопроизводителей от указателей температуры двигателя – тенденция последнего времени. В то же время многие автомобильные эксперты рекомендуют держать температуру под контролем.

Большинство автолюбителей решают эту проблему посредством скачанных на смартфон программ и подключением через диагностический адаптер ELM327. С помощью одной из таких программ выяснил, что на новом автомобиле происходит недозаряд АКБ.

Данные OBD-сканера, выведенные на смартфон

У производителей смартфонов своя тенденция – незаменяемые аккумуляторы. Мой стал проситься на зарядку дважды в день, зимой вообще мог отключиться. Сделал из него информационный центр параметров автомобиля. Трехметровый кабель и угловой переходник, чтобы провод не торчал и не мешал задним пассажирам, решили проблему с зарядкой.

В. Кривошеев, г. Самара

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Приспособление для максимально точного замера уровня моторного масла описано тут.

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