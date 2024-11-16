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Не выбрасывайте старый телефон – пригодится в машине

Читатель «За рулем» приспособил смартфон для отображения показателей автомобиля

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Отказ автопроизводителей от указателей температуры двигателя – тенденция последнего времени. В то же время многие автомобильные эксперты рекомендуют держать температуру под контролем.

Большинство автолюбителей решают эту проблему посредством скачанных на смартфон программ и подключением через диагностический адаптер ELM327. С помощью одной из таких программ выяснил, что на новом автомобиле происходит недозаряд АКБ.

Данные OBD-сканера, выведенные на смартфон
Данные OBD-сканера, выведенные на смартфон

У производителей смартфонов своя тенденция – незаменяемые аккумуляторы. Мой стал проситься на зарядку дважды в день, зимой вообще мог отключиться. Сделал из него информационный центр параметров автомобиля. Трехметровый кабель и угловой переходник, чтобы провод не торчал и не мешал задним пассажирам, решили проблему с зарядкой.

В.Кривошеев, г. Самара

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

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Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

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Ревин Алексей
Фото:В. Кривошеев
Количество просмотров 6
16.11.2024 
Фото:В. Кривошеев
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