Как выбрать идеальный смартфон для водителя? Подробная инструкция

«За рулем» выяснил, какими характеристиками обладает надежный и недорогой гаджет

Спорим, вы даже не заметили, как смартфон стал незаменимым атрибутом в любой поездке на автомобиле. Он помогает нам оставаться на связи, подобрать оптимальный маршрут, развлечь в дороге себя и пассажиров, а также сделать поездку более безопасной. Такой маленький гаджет – и такая большая ответственность за разные сферы нашей жизни.

Однако рано или поздно каждый из нас сталкивается с необходимостью замены устройства. Тогда выбор подходящей модели может стать настоящей проблемой – на рынке столько разных вариантов. Понимая это, мы составили подробный гайд, на что обратить внимание, чтобы выбрать хороший смартфон для водителя. Спойлер: «надежно» – не всегда синоним «дорого».

1. Качество связи

Первый и, возможно, самый важный для автомобилиста пункт – качество связи. Водитель должен быть уверен, что сможет оставаться на связи с нужными ему людьми в любое время и в любом месте. Выбирая смартфон, обратите внимание на поддержку современных технологий, таких как 4G, LTE и VoLTE. Эти функции обеспечивают быструю и стабильную связь, что особенно важно для тех, кто все время в пути.

Имейте в виду: ведущие мобильные операторы регулярно анализируют модели смартфонов на предмет качества приема их сигнала. Результаты таких исследований можно найти в открытом доступе, так что не поленитесь их изучить. Операторы уже сравнили телефоны по ключевым параметрам за вас – остается только выбрать свой вариант «цена-качество».

Частый фигурант таких списков – бренд TECNO. Например, недавно «Мегафон» включил смартфон TECNO в свой топ-13 мобильных гаджетов с лучшим качеством сотовой и интернет-связи. В этой связи рекомендуем вам присмотреться к их новому смартфону TECNO SPARK 30. Он стал центральной моделью одноименной линейки SPARK 30 – серии сбалансированных по стоимости и наличию «плюшек» смартфонов.

Смартфон поддерживает не только уже привычные нам 2G и 3G, то также современные стандарты связи 4G и LTE, что гарантирует стабильный сигнал даже там, где другие телефоны просто не ловят. А еще в TECNO SPARK 30 поддерживает VoLTE. Это технология усиления голосовой связи, позволяющая при обычном телефонном звонке передавать голосовую информацию через LTE. При этом необязательно, чтобы телефон собеседника поддерживал такой тип связи.

«Архив пресс-службы»

2. Спутниковая навигация

Пожалуй, это вторая по популярности функция, необходимая водителю после мобильной связи. Важно, чтобы ваш смартфон поддерживал основные системы спутниковой навигации, такие как GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo. Это обеспечит точность определения вашего местоположения и позволит безошибочно следовать маршруту.

Дополнительным преимуществом будет наличие в телефоне встроенного цифрового компаса, который поможет вам ориентироваться в незнакомой местности. Как раз такой есть в модели TECNO SPARK 30. Для таксистов и путешественников это вообще маст-хэв. Цифровой компас постоянно обновляет информацию о курсе вашего следования, гарантируя, что у вас под рукой будут самые последние данные о направлении. Независимо от того, находитесь ли вы в движении или стоите на месте, магнитный компас обеспечивает плавное руководство, помогая вам оставаться на верном пути в любой ситуации.

3. Качественный звук

Если бы для того, чтобы кому-то позвонить или ответить на звонок, мы каждый раз съезжали на обочину, вряд ли мы бы вообще куда-то доехали. Темп жизни сейчас такой, что осуществлять звонки нам приходится будучи за рулем – естественно, только при использовании гаджетов с системой hands free, чтобы руки оставались на руле. В любом случае, качество звука должно быть на высоте. Для этого выбирайте смартфоны, в которых установлены хорошие динамики и микрофоны. Также обратите внимание на наличие технологии шумоподавления, которая поможет вести комфортный диалог даже в шумной обстановке.

В TECNO SPARK 30 установлены двойные стереодинамики, обеспечивающие поистине впечатляющее звучание. Они симметрично размещены на верхней и нижней гранях корпуса, что позволяет звуку распространяться максимально гармонично.

Дорога-дорогой, но не стоит забывать и о развлечениях. В этой части производители модели SPARK 30 тоже проделали большую работу. Только вдумайтесь: громкость динамиков по сравнению с предыдущими моделями увеличилась в три раза. Так что теперь вы сможете наслаждаться любимой музыкой, аудиокнигами и фильмами с отличным качеством звучания, вне зависимости от того, через какой сайт или приложение они проигрываются.

4. Автономность батареи

Бывают ситуации, когда во время долгой поездки нет возможности зарядить устройство. Отдайте предпочтение смартфонам с батареей не менее 4000 мАч, а лучше ищите модели с емкостью батареи не менее 5000 мАч. Это – «золотой стандарт» для современного смартфона. Тогда вы точно будете уверены, что устройство продержится весь день, даже при активном использовании. Еще лучше, если есть встроенная AI-защита. AI (от английского Artificial intelligence – «искусственный интеллект») анализирует, как пользователь заряжает устройство, и приостанавливает заряд аккумулятора на отметке 80% во время длительных периодов зарядки. Это поможет увеличить срок службы вашего гаджета. В TECNO SPARK 30 эту функцию можно включать или отключать по необходимости.

Также обратите внимание на наличие функции быстрой зарядки. Из названия нетрудно догадаться, что она позволит вам быстро подзарядить смартфон, если появится такая возможность. Тогда вам не понадобится делать вынужденные «пит-стопы» в поездке.

5. Дисплей

Размер и качество дисплея играют ключевую роль в удобстве использования. С большим экраном легче читать сообщения, использовать карты и управлять приложениями. Однако все хорошо в меру: чересчур большой дисплей будет неудобно использовать одной рукой.

При выборе стоит обратить внимание на тип матрицы дисплея. Их бывает всего три: TN (она же TN+Film), VA и IPS. Все остальные названия – просто маркетинг. Отдайте предпочтение в пользу IPS-дисплея. Такой обеспечивает хорошие углы обзора и яркие цвета, что необходимо, если вы часто используете навигацию. Также хорошо бы спросить у продавца о наличии защиты от царапин и ударов, чтобы ваш смартфон не пострадал в дороге.

Учтите, что картинка должна быть не только яркой, но и безвредной. Качественный дисплей не напрягает глаза и абсолютно безопасен для маленьких пассажиров на заднем сиденье, которые могут внезапно попросить вас включить мультики. Смартфон TECNO SPARK 30 оснащен ярким экраном с сертификацией TÜV Rheinland, что подтверждает безопасность использования устройства. Если что, этот международный концерн – ​​один из ведущих в мире по предоставлению независимых аудиторских услуг. Так что эти ребята точно знают, о чем говорят.

6. Камера

Камера пригодится водителю в самых разных ситуациях. Например, вам может понадобиться отправить начальству фото экстренной поломки или зафиксировать ДТП. В конце концов, хорошая камера позволяет не только запечатлеть какие-то важные или сложные моменты, но и всегда оставаться на связи. Для водителей, которые часто бывают в командировках, данный пункт чрезвычайно важен. Также не стоит пренебрегать наличием хорошей вспышки, ведь сделать фото может понадобится в разных условиях, в том числе в темное время суток. Смартфон с хорошей камерой – гарантия того, что в дальней поездке вы сможете и фото нормальное скинуть, и по видео с родными поговорить. Причем все это – даже стоя на обочине где-то на краю света.

«Архив пресс-службы»

7. Защита от внешних факторов

В дороге случается всякое: где-то кофе пролил, где-то коробку на сиденье поставил… и хорошо, если «в радиусе поражения» не оказался мобильник. А если ему все же не повезло? Владельцы TECNO SPARK 30 – можете переходить к следующему пункту, ведь для вас это точно не проблема. Ваш гаджет оснащен системой защиты класса IP 64. Такой может использоваться даже в очень пыльных помещениях и/или в местах, куда попадают дождь и струи воды. В общем ваш телефон и капли воды на себе выдержит, и пыли с грязью не боится.

8. Цена

Выбрать надежный смартфон с богатой комплектацией – это важно. Но еще важнее – не слить на него половину семейного бюджета. Да и зачем, когда такой девайс уже можно купить за разумные деньги? TECNO SPARK 30 представляет собой оптимальное сочетание цены и производительности, что делает его отличным выбором для практичных пользователей.

Основные характеристики TECNO SPARK 30:

Поддержка 4G LTE и VoLTE

Спутниковая навигация: GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo

Двойные стереодинамики с повышенной громкостью

Защитный дисплей 6.78 дюймов и адаптивной частотой обновления 90 Гц. Есть сертификацией TÜV Rheinland

Емкая батарея на 5000 мАч с адаптером питания на 18 Вт

Основная камера 64 МП с сенсором Sony IMX682; фронтальная камера на 13 Мп и двойной вспышкой в трех температурных режимах подсветки

Производительный процессор MediaTek Helio G61

«Архив пресс-службы»

Смартфон – это гаджет, который рядом с нами 24/7. Выбирая телефон, вы фактически нанимаете себе персонального ассистента, который должен радовать вас и делать вашу жизнь проще. Чем ответственнее вы подойдете к своему выбору, тем больше шансов, что вы останетесь им довольны и выкрутите пользу нового устройства на максимум. Если вы ищете недорогой, но универсальный и способный справиться с любыми задачами смартфон, считайте, вы его уже нашли. Дело за малым – купить.

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