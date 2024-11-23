Износилась кожа в салоне? Вот простой способ перетяжки

Читатель «За рулем» описал бюджетный способ восстановления интерьера авто

На подлокотнике в машине за три года износилась кожа на верхней крышке. Новый подлокотник дорог.

Я вспомнил, что когда менял чехлы на сиденьях, то оставил один хороший старый чехол.

Вырезал по месту ткань из него, убрал с подлокотника старую кожу и с помощью строительного степлера прикрепил ткань на подлокотник. Получился новый подлокотник под цвет чехлов – красиво и бесплатно.

При желании можно взять любой отрез нужной вам ткани.

Обивка подлокотника получилась вполне эстетичной. И обошлась недорого.

Р. Порубов, г. Саров

Приз автору совета – аккумуляторпусковой, 7200 мА·ч AIRLINE

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Приспособление для максимально точного замера уровня моторного масла описано тут.

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