#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Voyah Free 318
23 ноября
Популярный в России кроссовер получил полный привод, увеличенный запас хода и автопилот
Официально представлен Voyah Free 318 с полным...
Интерьер Nissan Armada (Patrol) 2025
23 ноября
Совершенно новый Nissan Patrol получил кучу улучшений и при этом не подорожал
Цена новой версии Nissan Armada 2025 не...
EyeLights Rocket One
23 ноября
Ракета с разгоном до «сотни» за 2,6 с: представлен электрический мотоцикл будущего
Французская компания EyeLights показала...

Износилась кожа в салоне? Вот простой способ перетяжки

Читатель «За рулем» описал бюджетный способ восстановления интерьера авто

На подлокотнике в машине за три года износилась кожа на верхней крышке. Новый подлокотник дорог.

Рекомендуем
«Размножаем» очечник в машине – простое решение

Я вспомнил, что когда менял чехлы на сиденьях, то оставил один хороший старый чехол.

Вырезал по месту ткань из него, убрал с подлокотника старую кожу и с помощью строительного степлера прикрепил ткань на подлокотник. Получился новый подлокотник под цвет чехлов – красиво и бесплатно.

При желании можно взять любой отрез нужной вам ткани.

Обивка подлокотника получилась вполне эстетичной. И обошлась недорого.
Обивка подлокотника получилась вполне эстетичной. И обошлась недорого.

Р.Порубов, г. Саров

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Приз автору совета – аккумуляторпусковой, 7200 мА·ч AIRLINE

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Приспособление для максимально точного замера уровня моторного масла описано тут.
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Подпишитесь на «За рулем» в

Ревин Алексей
Фото:Р. Порубов
Количество просмотров 29
23.11.2024 
Фото:Р. Порубов
Поделиться:
Оцените материал:
0