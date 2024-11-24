5 секунд до 100 км/ч при массе 5 тонн – это ЗИЛ!
«За рулем» рассказал, как седельный тягач ЗИЛ превратился в гонщика
Пятитонный тягач ЗИЛ‑4421СЕ мог разгоняться до сотни всего за 5 секунд. Такую динамику показывал автомобиль, построенный для международных гонок грузовиков заводской командой московского автозавода в 90‑х годах прошлого века.
Понятно, что для подобной резвости требовался соответствующий двигатель – им стал 900‑сильный Caterpillar 3176 с турбонагнетателем и электронной системой управления.
ЗИЛ‑4421СЕ
Сейчас грузовик-гонщик хранится в музее автомобильной техники Верхней Пышмы.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, сможете догадаться, где спрятана запаска в этом советском универсале?
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Фото:ЗИЛ
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24.11.2024
Фото:ЗИЛ
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