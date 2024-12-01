Конкурс с призом! – как не навредить коробке-автомату при замене жидкости
ЗАДАЧА № 199
Не навреди
– Полную замену жидкости в автомате своей машины я освоил безо всяких сервисов, – хвастался Семен. – Новую жидкость в коробку доливаю сверху, старую сливаю при заведенном движке через отсоединенный от коробки шланг, который идет от охладителя. Периодически останавливаю движок и доливаю столько же, сколько вылилось.
– Так-то оно так, но есть у твоего способа серьезный недостаток, – высказал свое мнение Сергей.
Какой недостаток есть в таком способе самостоятельной замены жидкости в АУП и как его можно преодолеть?
Короткие ответы не рассматриваются.
Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 января 2025 г. по адресу: 129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. 5, помещ. 1/4; e‑mail: [email protected]. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.
Ниже подводим итоги конкурса из сентябрьского выпуска журнала «За рулем».
Левая резьба
В задаче читателям требовалось рассказать, какую такую хитрую гайку нашел в старом гараже автолюбитель, в каких местах и с какой целью их применяют в автомобилестроении. Подробный и полный ответ дал победитель нашего конкурса.
Серега, будучи начинающим автомобилистом, незнакомым с массовыми моделями отечественного автопрома, не понял, что за странную гайку он обнаружил, однако «бывалый» сосед сразу разобрался.
С большой долей вероятности Серега нашел гайку крепления правой ступицы переднего колеса от Жигулей. Эта гайка имеет левую резьбу (то есть заворачивается против и отворачивается по часовой стрелке) и маркируется возле граней метками в виде точек. С левой стороны на гайке обычная резьба М18×1,5.
Дело в том, что на ВАЗ‑2101 впервые были применены гайки крепления ступиц, которые не шплинтовались, как это было на всех остальных отечественных автомобилях того времени. Узкий поясок гайки заминали притупленным зубилом в проточку на цапфе. Вот и вся фиксация.
А почему же гайки использовались так, что при вращении колеса могли самоотворачиваться? Да потому что самозатяжка более опасна и может привести к заклиниванию подшипников и резкой остановке колеса на скорости, что приведет к заносу автомобиля. Зато самоотворачивание не так опасно из-за того, что тормозной диск не даст колесу отвалиться – его будет удерживать суппорт.
На многих советских грузовиках для предотвращения самоотворачивания использовались гайки крепления колес с левой резьбой – возможно, что Серега нашёл одну из них.
Предотвратить самоотворачивание болта крепления шкива коленчатого вала с помощью левой резьбы требовалось и на некоторых японских автомобилях конца прошлого века. Там двигатель стоял в левой части моторного отсека, а коробка передач – справа. Поэтому коленвал двигателя вращался против часовой стрелки, если смотреть со стороны шкива.
Водители ГАЗелей с мотором ЗМЗ-406 припомнят крепление вентилятора к шкиву насоса охлаждающей жидкости с помощью левой резьбы, примененной для предотвращения самоотворачивания.
Левые резьбы используются и в распорных планках задних барабанных тормозных механизмов. Если задние тормозные механизмы дисковые и механизм стояночного тормоза приводит поршень рабочего цилиндра, то также используется левая резьба.
Еще левые резьбы встречаются на рулевой тяге автомобиля в том случае, когда два наконечника съемные: с одной стороны наконечник вкручивается в тягу с правой резьбой, а с другой стороны – с левой. Такая конструкция нужна для регулировки схождения колес. Если среднюю часть крутить в одну сторону, оба наконечника закручиваются и тяга укорачивается. Соответственно, если в другую сторону, то наконечники выкручиваются и тяга удлиняется.
Часто левая резьба бывает на съемной буксирной проушине. Здесь используется «защита от дурака»: при утере оригинальной проушины её не удастся заменить рым-болтом сомнительного качества с ближайшего строительного рынка. Производитель же гарантирует, что при буксировке его автомобиля за оригинальную проушину она не оборвется, а резьба выдержит.
Итак, нестандартно направленные резьбы еще можно встретить в автомобиле, хотя, по сравнению с конструкциями из прошлого, они и сдали позиции. Главное, что это не идет в ущерб качеству и безопасности транспортных средств.
Сергея Рыбкина поздравляем с победой.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.