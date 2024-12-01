Конкурс с призом! – как не навредить коробке-автомату при замене жидкости

За ответ на задачу № 196 «Странная гайка» Сергей Рыбкин из Москвы получает годовую подписку на журнал «За рулем». А теперь – новое задание!

ЗАДАЧА № 199

Не навреди

– Полную замену жидкости в автомате своей машины я освоил безо всяких сервисов, – хвастался Семен. – Новую жидкость в коробку доливаю сверху, старую сливаю при заведенном движке через отсоединенный от коробки шланг, который идет от охладителя. Периодически останавливаю движок и доливаю столько же, сколько вылилось.

– Так-то оно так, но есть у твоего способа серьезный недостаток, – высказал свое мнение Сергей.

Какой недостаток есть в таком способе самостоятельной замены жидкости в АУП и как его можно преодолеть?

Короткие ответы не рассматри­ваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 января 2025 г. по адресу: 129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. 5, помещ. 1/4; e‑mail: [email protected]. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Ниже подводим итоги конкурса из сентябрьского выпуска журнала «За рулем».

Левая резьба

В задаче читателям требовалось рассказать, какую такую хитрую гайку нашел в старом гараже автолюбитель, в каких местах и с какой целью их применяют в автомобилестроении. Подробный и полный ответ дал победитель нашего конкурса.

Серега, будучи начинающим автомобилистом, незнакомым с массовыми моделями отечественного автопрома, не понял, что за странную гайку он обнаружил, однако «бывалый» сосед сразу разобрался.

С большой долей вероятности Серега нашел гайку крепления правой ступицы переднего колеса от Жигулей. Эта гайка имеет левую резьбу (то есть заворачивается против и отворачивается по часовой стрелке) и маркируется возле граней метками в виде точек. С левой стороны на гайке обычная резьба М18×1,5.

Дело в том, что на ВАЗ‑2101 впервые были применены гайки крепления ступиц, которые не шплинтовались, как это было на всех остальных отечественных автомобилях того времени. Узкий поясок гайки заминали притупленным зубилом в проточку на цапфе. Вот и вся фиксация.

Наклон витков совпадает с направлением большого пальца соответствующей руки. 1 – левая резьба; 2 – правая резьба.

А почему же гайки использовались так, что при вращении колеса могли самоотворачиваться? Да потому что самозатяжка более опасна и может привести к заклиниванию подшипников и резкой остановке колеса на скорости, что приведет к заносу автомобиля. Зато самоотворачивание не так опасно из-за того, что тормозной диск не даст колесу отвалиться – его будет удерживать суппорт.

На многих советских грузовиках для предотвращения самоотворачивания использовались гайки крепления колес с левой резьбой – возможно, что Серега нашёл одну из них.

Гайка с левой резьбой устанавливается на правую переднюю ступицу Жигулей. В машиностроении принято помечать гайки с левой резьбой проточками на гранях.

Предотвратить самоотворачивание болта крепления шкива коленчатого вала с помощью левой резьбы требовалось и на некоторых японских автомобилях конца прошлого века. Там двигатель стоял в левой части моторного отсека, а коробка передач – справа. Поэтому коленвал двигателя вращался против часовой стрелки, если смотреть со стороны шкива.

Водители ГАЗелей с мотором ЗМЗ-406 припомнят крепление вентилятора к шкиву насоса охлаждающей жидкости с помощью левой резьбы, примененной для предотвращения самоотворачивания.

Левые резьбы используются и в распорных планках задних барабанных тормозных механизмов. Если задние тормозные механизмы дисковые и механизм стояночного тормоза приводит поршень рабочего цилиндра, то также используется левая резьба.

Еще левые резьбы встречаются на рулевой тяге автомобиля в том случае, когда два наконечника съемные: с одной стороны наконечник вкручивается в тягу с правой резьбой, а с другой стороны – с левой. Такая конструкция нужна для регулировки схождения колес. Если среднюю часть крутить в одну сторону, оба наконечника закручиваются и тяга укорачивается. Соответственно, если в другую сторону, то наконечники выкручиваются и тяга удлиняется.

Часто левая резьба бывает на съемной буксирной проушине. Здесь используется «защита от дурака»: при утере оригинальной проушины её не удастся заменить рым-болтом сомнительного качества с ближайшего строительного рынка. Производитель же гарантирует, что при буксировке его автомобиля за оригинальную проушину она не оборвется, а резьба выдержит.

Итак, нестандартно направленные резьбы еще можно встретить в автомобиле, хотя, по сравнению с конструкциями из прошлого, они и сдали позиции. Главное, что это не идет в ущерб качеству и безопасности транспортных средств.

Сергея Рыбкина поздравляем с победой.

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