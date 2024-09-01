#
Где сэкономить?Путешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Краш-тест Toyota Raize
4 сентября
Этот популярный и недорогой «японец» провалил тест на безопасность
Кроссовер Toyota Raize показал низкий бал в...
Популярный у россиян внедорожник модифицировали, и он стал еще круче
4 сентября
Популярный у россиян внедорожник модифицировали, и он стал еще круче
Wald анонсировал Toyota Land Cruiser Prado в...
Задержка рейса
4 сентября
Задержали авиарейс? Спокойствие — вы можете получить компенсацию за ущерб
Эксперт Герасимов объяснил, как получить с...

Конкурс с призом! — задача про странную гайку

За ответ на задачу № 193 «Не капай» из майского выпуска «За рулем» Александр Клишковский из г. Мурома получает годовую подписку на журнал «За рулем». А теперь – новое задание!

ЗАДАЧА № 196

Странная гайка

Купил Серега гараж на окраине городка, чтобы свою первую машину, Daewoo Lanos, научиться чинить. Осмотрелся в гараже – среди хлама увидел коробку с болтиками и гаечками. Блеснула большая гайка с какой-то неправильной резьбой. Не навернешь никуда. Спросил у соседа – тот рассказал, что раньше такие резьбы больше в почете были, но и сейчас используются.

Кто вспомнит больше мест в автомобилях, где такие резьбы встречаются, и расскажет, зачем их конструкторы применили?

Короткие ответы не рассматри­ваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 октября 2024 г. по адресу: 129085, Москва, проезд Ольминского, д. 5, помещ. 1/4; e‑mail: [email protected]. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Ниже подводим итоги конкурса из майского выпуска журнала «За рулем».

Как не допустить вытекания тормозной жидкости при снятии рабочего тормозного цилиндра

Конкурс с призом! – задачка про китайскую приблуду (и как обойтись без нее)

Читателям нужно было разрешить спор между приятелями о том, как можно просто, быстро и безопасно не допустить вытекания тормозной жидкости при снятии рабочего тормозного цилиндра. Иваныч хвастался приобретенной китайской приблудой, а Алексеич настаивал на том, что приспособление вообще не нужно.

Победитель конкурса четко описал преимущества и недостатки разных способов.

Тормозная жидкость вытекает при разгерметизации соединения цилиндра и тормозной трубки из-за перепада высот между бачком с запасом жидкости и местом проведения работ. Жидкость течет не очень интенсивно, но всё же за десяток минут полностью из контура вытечет, и он «завоздушится». Потом, после ремонта, потребуется прокачка и пополнение бачка. А если, например на даче, жидкости нет?

Приспособление, приобретенное Иванычем, – зажим тормозных шлангов, напоминающий пассатижи с кольцом, фиксирующим рукоятки в нужном положении. Еще встречаются зажимы с резьбовой затяжкой. Кто-то использует зажимные клещи с фиксатором.

Зажимы для шлангов.
Зажимы для шлангов.

Обслуживаем тормозную систему автомобиля своими силами

Первый вариант – менее опасный для шланга, последний же – очень опасный. Дело в том, что тормозной шланг внутри имеет канал небольшого диаметра, а затем идут герметизирующие слои резины, армирующие нити и, сверху, защитный слой резины. Сильно сдавливая эти слои, мы нарушаем связь между ними, что в дальнейшем может привести к разрыву шланга при пиковом давлении. Особенно опасно сдавливать шланги на старых автомобилях, а также шланги в металлической оплетке, часто применяющиеся при тюнинге или на мотоциклах.

Абсолютно безопасно заткнуть отверстие в тормозной трубке, надев на нее защитный колпачок со штуцера прокачки. Если он великоват – можно обжать его, обмотав тонкой проволокой.

Предотвратить течь из разгерметизированного контура можно, плотно закрыв горловину бачка с запасом тормозной жидкости полиэтиленовой пленкой. Способ не очень хорош, если жидкости в бачке мало. Тогда достаточное разрежение, удерживающее жидкость, возникнет только после вытекания большой порции «тормозухи».

Главный тормозной цилиндр в разрезе: как только поршни немного сдвинутся – сразу разобщат бачок и рабочие контуры. А – компенсационные отверстия
Главный тормозной цилиндр в разрезе: как только поршни немного сдвинутся – сразу разобщат бачок и рабочие контуры. А – компенсационные отверстия

«За рулем» назвал лучшие тормозные жидкости DOT 4

А самым красивым способом предотвратить вытекание жидкости при демонтаже хоть рабочего цилиндра, хоть трубки, хоть шланга будет просто нажать на педаль тормоза. Причем нажать отнюдь не до упора в пол, как написали многие читатели. Если вспомнить конструкцию главного тормозного цилиндра, то станет ясно: жидкость в бачке соединена с цилиндром и всей остальной гидросистемой только до тех пор, пока педаль не нажата. Ведь как только поршни пройдут совсем небольшое расстояние, манжеты перекроют компенсационные отверстия, и сообщение обоих контуров с жидкостью в бачке прекратится.

Достаточно любой палкой зафиксировать педаль в немного нажатом состоянии, как мы полностью ликвидируем возможность вытекания жидкости. Даже длину палки особо подбирать не надо – размер можно подрегулировать, сдвигая кресло водителя.

Еще лучше подобрать небольшую проставку между выключателем стоп-сигнала и педалью. Так и лампочки гореть не будут!

Александра Клишковского поздравляем с победой.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Подпишитесь на «За рулем» в

Ревин Алексей
Фото:Depositphotos и из архива «За рулем»
Количество просмотров 694
01.09.2024
Фото:Depositphotos и из архива «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
+1