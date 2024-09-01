Конкурс с призом! — задача про странную гайку

За ответ на задачу № 193 «Не капай» из майского выпуска «За рулем» Александр Клишковский из г. Мурома получает годовую подписку на журнал «За рулем». А теперь – новое задание!

ЗАДАЧА № 196

Странная гайка

Купил Серега гараж на окраине городка, чтобы свою первую машину, Daewoo Lanos, научиться чинить. Осмотрелся в гараже – среди хлама увидел коробку с болтиками и гаечками. Блеснула большая гайка с какой-то неправильной резьбой. Не навернешь никуда. Спросил у соседа – тот рассказал, что раньше такие резьбы больше в почете были, но и сейчас используются.

Кто вспомнит больше мест в автомобилях, где такие резьбы встречаются, и расскажет, зачем их конструкторы применили?

Короткие ответы не рассматри­ваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 октября 2024 г. по адресу: 129085, Москва, проезд Ольминского, д. 5, помещ. 1/4; e‑mail: [email protected]. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Ниже подводим итоги конкурса из майского выпуска журнала «За рулем».

Как не допустить вытекания тормозной жидкости при снятии рабочего тормозного цилиндра

Читателям нужно было разрешить спор между приятелями о том, как можно просто, быстро и безопасно не допустить вытекания тормозной жидкости при снятии рабочего тормозного цилиндра. Иваныч хвастался приобретенной китайской приблудой, а Алексеич настаивал на том, что приспособление вообще не нужно.

Победитель конкурса четко описал преимущества и недостатки разных способов.

Тормозная жидкость вытекает при разгерметизации соединения цилиндра и тормозной трубки из-за перепада высот между бачком с запасом жидкости и местом проведения работ. Жидкость течет не очень интенсивно, но всё же за десяток минут полностью из контура вытечет, и он «завоздушится». Потом, после ремонта, потребуется прокачка и пополнение бачка. А если, например на даче, жидкости нет?

Приспособление, приобретенное Иванычем, – зажим тормозных шлангов, напоминающий пассатижи с кольцом, фиксирующим рукоятки в нужном положении. Еще встречаются зажимы с резьбовой затяжкой. Кто-то использует зажимные клещи с фиксатором.

Зажимы для шлангов.

Первый вариант – менее опасный для шланга, последний же – очень опасный. Дело в том, что тормозной шланг внутри имеет канал небольшого диаметра, а затем идут герметизирующие слои резины, армирующие нити и, сверху, защитный слой резины. Сильно сдавливая эти слои, мы нарушаем связь между ними, что в дальнейшем может привести к разрыву шланга при пиковом давлении. Особенно опасно сдавливать шланги на старых автомобилях, а также шланги в металлической оплетке, часто применяющиеся при тюнинге или на мотоциклах.

Абсолютно безопасно заткнуть отверстие в тормозной трубке, надев на нее защитный колпачок со штуцера прокачки. Если он великоват – можно обжать его, обмотав тонкой проволокой.

Предотвратить течь из разгерметизированного контура можно, плотно закрыв горловину бачка с запасом тормозной жидкости полиэтиленовой пленкой. Способ не очень хорош, если жидкости в бачке мало. Тогда достаточное разрежение, удерживающее жидкость, возникнет только после вытекания большой порции «тормозухи».

Главный тормозной цилиндр в разрезе: как только поршни немного сдвинутся – сразу разобщат бачок и рабочие контуры. А – компенсационные отверстия

А самым красивым способом предотвратить вытекание жидкости при демонтаже хоть рабочего цилиндра, хоть трубки, хоть шланга будет просто нажать на педаль тормоза . Причем нажать отнюдь не до упора в пол, как написали многие читатели. Если вспомнить конструкцию главного тормозного цилиндра, то станет ясно: жидкость в бачке соединена с цилиндром и всей остальной гидросистемой только до тех пор, пока педаль не нажата. Ведь как только поршни пройдут совсем небольшое расстояние, манжеты перекроют компенсационные отверстия, и сообщение обоих контуров с жидкостью в бачке прекратится.

Достаточно любой палкой зафиксировать педаль в немного нажатом состоянии, как мы полностью ликвидируем возможность вытекания жидкости. Даже длину палки особо подбирать не надо – размер можно подрегулировать, сдвигая кресло водителя.

Еще лучше подобрать небольшую проставку между выключателем стоп-сигнала и педалью. Так и лампочки гореть не будут!

Александра Клишковского поздравляем с победой.