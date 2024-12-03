8 верных способов угробить автомобильный аккумулятор

Средний срок службы современного стартерного аккумулятора – около 5 лет. При благополучном стечении обстоятельств этот срок может достигать 8 лет и более.

А вот «ушатать» отличный аккумулятор можно и за год. Как это сделать – читайте далее.

1. Постоянно разряжайте аккумулятор и не торопитесь его заряжать

Игнорируйте признаки разряда: тусклый свет фар, затрудненный запуск двигателя. Пусть аккумулятор разряжается до нуля. Идеально, если вы оставите автомобиль на ночь с включёнными габаритными огнями или магнитолой.

Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи боятся глубоких разрядов. Глубоким, считается разряд более чем на 30%. Активная масса разряженной аккумуляторной батареи превращается в сульфат свинца - диэлектрик. Если батарея стоит в разряженном состоянии длительное время, то кристаллы сульфата свинца увеличиваются в размерах, упрочняются, что в итоге приводит к осыпанию активной массы электродов, и аккумулятор теряет свою емкость. При попытке зарядить аккумулятор обычным режимом будет происходить разогрев электролита, обильное газовыделение и плохой прием заряда.

Аккумуляторы марки Forse обладают повышенной устойчивостью к глубоким разрядам благодаря использованию специальных добавок. Эти добавки улучшают прием заряда батареей в состоянии глубокого разряда и способствуют восстановлению активной массы без значительных потерь электрических характеристик. Важно отметить, что такие свойства сохраняются, если батарея находилась в глубоко разряженном состоянии не более 2–3 дней при температурах выше 0°С.

Также батареи серии EFB могут длительное время работать в недозаряженном состоянии практически без потери емкости и быстрее заряжаются от генератора.

Пуски двигателя и работа бортового оборудования разряжают батарею. Генератор не всегда может в полной мере восполнить потери электроэнергии. Во-первых, это невозможно при частых коротких поездках. Даже в теплое время года. Во-вторых, зимой аккумулятору необходимо хорошо прогреться, чтобы начать принимать заряд. Поэтому при поездке на одно и то же расстояние летом и зимой его состояние на финише окажется разным. В-третьих, нормальному заряду мешают, в частности, плохая работа генератора, утечки тока или даже окисления и банальная грязь в электроцепях и на контактах, чрезмерное энергопотребление, частая работа стартера.

2. Если разрядили аккумулятор, а на улице минус – отлично! Пусть электролит замерзнет!

При разряде АКБ плотность электролита снижается, уменьшается удельное количество серной кислоты, содержащейся в растворе электролита, и образуется вода.

Чем глубже разряд батареи, тем выше температура, при которой может замерзнуть электролит. Например, при плотности 1,11 г/см3 электролит замерзнет уже при -7 °С, а при плотности 1,27 г/см3 - только при -58 °С.

Почему разряжается аккумулятор, если в автомобиле все исправно?

Причин разряда аккумулятора может быть много, но самая распространенная — это частые запуски двигателя и короткие поездки по городу. В таких условиях, особенно в холодное время года, генератор не успевает полностью зарядить батарею. Например, при плотности электролита 1,21 г/см³ степень заряда аккумулятора составляет всего около 45%. Электролит с такой плотностью замерзает при температуре примерно -30 °C.

Типичная ситуация: утром автомобиль не заводится с нескольких попыток, и водитель оставляет его, добираясь до работы на общественном транспорте. В это время разряженный аккумулятор с низкой плотностью электролита замерзает.

Для снижения риска таких ситуаций рекомендуем выбирать аккумуляторы большей емкости.

Аккумуляторы марки Forse обладают запасом емкости и повышенными пусковыми токами, что обеспечивает надежный запуск двигателя даже при низких температурах.

При пуске двигателя в холодную погоду напряжение на полюсных выводах аккумуляторных батарей марки Forse падает меньше, чем у стандартных батарей. Полезный эффект заключается в увеличении мощности пусковой системы и повышения частоты вращения коленчатого вала двигателя.

3. Не следите за состоянием батареи от слова ВООБЩЕ. Ведь современные аккумуляторы являются необслуживаемыми. Грязь на аккумуляторе – это норма!

Современные аккумуляторы, имеющие в составе сплава кальций, действительно относятся к классу необслуживаемых, но это не означает, что за их состоянием не нужно следить.

На работу аккумулятора может повлиять банальные окисление клемм и грязь на корпусе.

Перед установкой аккумулятора всегда рекомендуется зачистить клеммы и затянуть крепления проводов. Плохой контакт усложнит запуск двигателя и приведет к недозаряду аккумулятора, и вы столкнетесь с проблемами, перечисленными выше.

Корпус аккумулятора является диэлектриком. А вот грязь, особенно зимняя, содержащая соли и реагенты, образует на поверхности аккумулятора токопроводящий налет, создающий ток утечки между клеммами. В результате это приводит к саморазряду аккумулятора, что особенно критично в зимний период, когда нагрузка на батарею и так повышена.

4. Заливайте в аккумулятор всё, что под руку попадётся

Вода из-под крана? Почему бы и нет!

Запомните: если понизился уровень электролита, доливать в аккумулятор можно только дистиллированную воду. Вода из-под крана, кипяченая вода содержат примеси, в том числе соли металлов, которые увеличат скорость саморазряда аккумулятора. То есть ваш аккумулятор будет просто быстро разряжаться при бездействии.

Тоже самое касается различных присадок. В интернете много советов и про повышение плотности электролита на зиму, и про присадки для десульфатации.

Запомните: если понизился уровень электролита, доливать в аккумулятор можно только дистиллированную воду. Больше ничего добавлять в электролит нельзя.

Плотность электролита у полностью заряженной аккумуляторной батареи, предназначенной для эксплуатации в условиях умеренного климата в любое время года должна быть 1,27-1,30 г/ см3 при температуре +25°С.

5. У вас автомобиль с функцией старт-стоп? Не трать деньги на EFB и AGM , это все придумали жадные маркетологи. Ставь обычный аккумулятор!

Многие современные автомобили оснащены системой старт-стоп. Она глушит двигатель на светофорах, экономя миллилитры топлива. При этом системы безопасности и комфорта продолжают работать. Для этого необходимы аккумуляторы, изготовленные по технологиям AGM (подороже) и EFB (подешевле). Они не боятся систематических разрядов и, как следствие, служат дольше. Такие же лучше ставить на автомобили с автономными предпусковыми подогревателями. А вот если сэкономить и поставить обычную батарею, она выработает свой ресурс очень быстро. Классические аккумуляторы не приспособлена к подобным условиям.

6. Перезаряжайте аккумулятор! Заряжайте повышенными напряжением и током, пусть зарядится быстрее

Чем опасен перезаряд? Под действием перезаряда происходит ускоренная потеря воды из электролита. Уровень электролита уменьшается, а его плотность соответственно растёт.

Кислород, образующийся при электролизе воды, проникает через слой активной массы к поверхности токоотвода и окисляет его. Окисленный токоотвод становится хрупким и легко разрушается. Образование обильного газовыделения, разложение воды на водород и кислород может привести к взрыву батареи.

Как правило, перезаряд является следствием нарушения работы регулятора напряжения.

7. Не проверяйте работу генератора

Слабый генератор приводит к недозаряду аккумулятора, а неисправное реле-регулятор – к перезаряду. Недозаряд снижает ёмкость, а перезаряд вызывает кипение, быстрое снижение уровня электролита и раннюю коррозию пластин.

8. Используйте все свои гаджеты по максимуму

Некоторые путают машину с бытовой электросетью. Мол, электричество в ней не ограничено. И активно используют все опции в коротких зимних поездках или при неработающем двигателе. Еще надежнее подключить какой-нибудь мощный прибор через купленный в магазине запчастей (а еще лучше – собранный самостоятельно) инвертор. Он гарантированно «высосет» аккумулятор за считанные минуты.

Помните, что на морозе и при коротких поездках аккумулятор не успевает восполнить отданную энергию. Расходуйте ее экономно. Ехать без фар и стеклоочистителей, разумеется, не стоит. Но вот с обогревами стоит быть посдержаннее: они очень жадные до электричества. То же самое касается установленных в некоторых современных моделях обычных бытовых розетках. Больше предусмотренной мощности они не выдадут, но ее расход достаточно велик.

Что сделать, чтоб ваш аккумулятор прослужил долго?

Необходимо периодически проводить диагностику состояния батареи и электрооборудования автомобиля. Срок службы свинцовых аккумуляторных батарей ограничивается в основном коррозией решеток электродов, которая может стать следствием перезаряда, снижения уровня электролита или эксплуатации в режиме недозаряда.

Подбирайте аккумулятор, подходящий вашему автомобилю. Не устанавливайте аккумулятор меньшей емкости, чем рекомендована. Если часто используете гаджеты в автомобиле, или у вас установлено нештатное оборудование, проверяйте заряд аккумулятора.

Периодически проверяйте автомобиль на наличие утечек в электросистеме, процедура достаточно простая.

Если вы живете в городе, то с постоянными пробками и небольшими пробегами аккумуляторная батарея не успевает получить 100% заряд на автомобиле, и, если АКБ не подзаряжать от стационарного зарядного устройства, батарея быстро износится.

Для такого режима эксплуатации можем рекомендовать аккумуляторы серии EFB, они выдерживать вдвое больше циклов заряд-разряд, могут длительное время работать в недозаряженном состоянии без потери емкости и быстрее заряжаются от генератора.

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