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«Китаец» второй волны: надежный седан с пробегом за 750 тыс. рублей

Эксперт «За рулем» рассказал о седане Changan Eado на вторичном рынке

Сегодня китайские автомобили занимают заметное место на российском рынке, и в салонах можно встретить множество новых и качественных моделей.

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Однако это стало возможным лишь благодаря долгому и порой тернистому пути китайского автопрома. Первые китайские автомобили, которые начали поступать в Россию в 2005–2008 годах, были далеки от идеала. Но китайцы быстро учились, и с 2014 года пошли автомобили так называемой, второй волны, более надежные и способные накатать 100 тыс. км практически без поломок.

Среди этих «старичков» можно встретить вполне достойные экземпляры, такие как, например, Changan Eado (Идо). Несмотря на то, что модель не получила широкого распространения в России, она является одной из лучших в компании «китайцев» и вполне заслуживает внимания, особенно с учетом цены и качества.

Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:

– Это один из первых Чанганов на нашем рынке: марку не знали, покупали плохо, продажи модели открыли и закрыли в 2014 году. А жаль – Eado первого поколения крепкий и ладный, китайская сборка аккуратная, кузов держится молодцом как минимум 5–6 лет. Цена на вторичке: 450–750 тысяч рублей.

Двигатель единственный: атмосферник JL478QEA 1.6 (113 л. с.) – алюминиевый блок, распределенный впрыск. Цепь привода ГРМ очень стойкая, и вообще мотор простой и надежный, с ресурсом за 250 тысяч км.

Что касается коробки передач, то на Eado можно встретить как механическую (МКПП, индекс ТМ155F), так и автоматическую трансмиссию. Механика не вызывает жалоб, а вот 4-ступенчатый гидроавтомат Aisin TS40-SN, который устанавливался и на автомобили Toyota, имел слабые места. Основные проблемы заключались в течи сальника маслонасоса, возможных проворотах главного подшипника и повреждениях задней крышки.

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Среди других минусов: рулевой механизм мог начать изнашиваться раньше времени; возникали проблемы с электроникой.

Подробнее о других «китайцах» второй волны – на страницах декабрьского номера «За рулем». Скоро в продаже!

Публикация подготовлена по материалам статьи «Китай второй волны» Сергея Зиновьева, журнал «За рулем», №12 за 2024 год.

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Алексеева Елена
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«За рулем»
Количество просмотров 46
29.11.2024 
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«За рулем»
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