Как не дать АКБ замерзнуть в мороз? Есть способ!

«За рулем» рассказал о чехлах для защиты аккумулятора от холода

Минусовые температуры вносят коррективы в состояние автомобиля – недалек тот день, когда кто-то из нас не заведется по утреннему холоду или будет вынужден бороться с плотной ледяной коркой на стеклах.

В новом номере журнала «За рулем» Михаил Колодочкин и Алексей Ревин рассказывают, как помочь машине (а заодно и себе) с наступлением морозной погоды.

Обзор приспособлений и способов эксперты начинают с аккумуляторных чехлов, ведь АКБ любой конструкции не любит холода. Батарея начинает с трудом выдавать требуемые токи, плохо принимает заряд. Во многих ситуациях для приведения аккумулятора в чувство его достаточно просто согреть.

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

– Одним из популярных решений являются различные чехлы для АКБ – такая «одежка», по идее, должна служить своеобразным термосом, позволяющим батарее медленнее остывать зимой, а также слабее нагреваться в жару.

Разновидностью чехлов являются термокейсы с нагревательными элементами, способными согреть батарею перед пуском. (Правда, в некоторых инструкциях пишут, что обогрев надо использовать только при работающем ДВС, ну да ладно...)

Зимой обогрев особенно целесообразен, если батарея стоит в багажнике. Самой ей согреться почти нечем: ни от мотора, ни от салона тепло не доходит. Но и в моторном отсеке, продуваемом всеми ветрами, целесообразно установить АКБ в термокейс и сделать так, чтобы при работающем моторе включался электроподогрев.

Нагревательные пластины клеятся к боковинам АКБ, затем сборка помещается в чехол. А чехол с отключенным электрообогревом будет полезен и летом – он защитит АКБ от перегрева, отмечает эксперт.

Колодочкин напоминает, что зимой, в морозы около 30 градусов, холодная батарея под капотом без всяких чехлов начинает принимать заряд не ранее чем через полчаса-час после пуска. Таким образом, если у вас в планах на день только короткие поездки, АКБ будет постоянно разряжаться.

Подробно о пользовании этими устройствами а также о других автомобильных приспособлениях для холодной погоды – в декабрьском номере журнала «За рулем»! Уже в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи «Если стало холодать» Михаила Колодочкина и Алексея Ревина, журнал «За рулем» №12 за 2024 год.

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