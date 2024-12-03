Как очистить радиатор, не повредив соты? Вот копеечное решение
При замене салонного фильтра автомобиля Renault Logan я всегда аккуратно очищаю внутреннюю полость воздуховода и поверхность испарителя пылесосом. Чтобы во время работы не повредить соты испарителя, пользуюсь отрезком резиновой трубки, вставленной через поролоновый уплотнитель в патрубок пылесоса.
А когда провожу очистку фильтрующего элемента в промежутке между заменами, этой же трубкой удаляю мусор, скопившийся между гофрами фильтра.
М. Поляков, г. Углич
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