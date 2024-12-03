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Как очистить радиатор, не повредив соты? Вот копеечное решение

Читатель «За рулем» модифицировал пылесос для более бережной уборки в автомобиле

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При замене салонного фильтра автомобиля Renault Logan я всегда аккуратно очищаю внутреннюю полость воздуховода и поверхность испарителя пылесосом. Чтобы во время работы не повредить соты испарителя, пользуюсь отрезком резиновой трубки, вставленной через поролоновый уплотнитель в патрубок пылесоса.

А когда провожу очистку фильтрующего элемента в промежутке между заменами, этой же трубкой удаляю мусор, скопившийся между гофрами фильтра.

Мягкая резиновая трубка, вставленная в ручку пылесоса
Мягкая резиновая трубка, вставленная в ручку пылесоса

М.Поляков, г. Углич

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Ревин Алексей
Фото:М. Поляков
Количество просмотров 1313
03.12.2024 
Фото:М. Поляков
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Отзывы о Renault Logan (16)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Logan  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
в 90 литровый баллон 22 куба метана входит только зимой при температурах ниже 22 градусов, а летом и 20 не входит, из-за баллона под полкой перевозка длиномеров отменяется, плюс почти 100 кг к весу, а значит минус клиренс пружины всегда подсжаты, зимой баллон при заправках обмерзает снаружи, а потом оттаевает дренажное отверстие в багажнике должно быть свободным!!! ну и самый минус неразвитая сеть заправочных станций ( почти все на выездах из городов, а значит там всегда дальнобои и у них баллоны совсем не 90 литров...
+5