Как очистить радиатор, не повредив соты? Вот копеечное решение

Читатель «За рулем» модифицировал пылесос для более бережной уборки в автомобиле

При замене салонного фильтра автомобиля Renault Logan я всегда аккуратно очищаю внутреннюю полость воздуховода и поверхность испарителя пылесосом. Чтобы во время работы не повредить соты испарителя, пользуюсь отрезком резиновой трубки, вставленной через поролоновый уплотнитель в патрубок пылесоса.

А когда провожу очистку фильтрующего элемента в промежутке между заменами, этой же трубкой удаляю мусор, скопившийся между гофрами фильтра.

Мягкая резиновая трубка, вставленная в ручку пылесоса

М. Поляков, г. Углич

Приз автору совета – аккумуляторпусковой, 7200 мА·ч AIRLINE

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