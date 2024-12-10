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Купили зарядник в машину, а он не подходит? Вот как это исправить

Читатель «За рулем» адаптировал штекер зарядника для прикуривателей старых машин

Гнездо прикуривателя автомобилей жигулевской эпохи имеет бо́льшую глубину, чем у современных машин. Поэтому многие зарядные устройства просто не дотягиваются до плюсового контакта.

Я укрепил на носике штекера пружину подходящего диаметра, чем и обеспечил надежный контакт.

Теперь это устройство можно использовать даже в Жигулях
Теперь это устройство можно использовать даже в Жигулях

А.Григорьев, г. Гатчина

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  • Как приспособить старый ненужный смартфон для получения подробной информации о работе машины, рассказано тут.

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Ревин Алексей
Фото:А. Григорьев
Количество просмотров 48
10.12.2024 
Фото:А. Григорьев
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