Купили зарядник в машину, а он не подходит? Вот как это исправить

Читатель «За рулем» адаптировал штекер зарядника для прикуривателей старых машин

Гнездо прикуривателя автомобилей жигулевской эпохи имеет бо́льшую глубину, чем у современных машин. Поэтому многие зарядные устройства просто не дотягиваются до плюсового контакта.

Я укрепил на носике штекера пружину подходящего диаметра, чем и обеспечил надежный контакт.

Теперь это устройство можно использовать даже в Жигулях

А. Григорьев, г. Гатчина

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