Купили зарядник в машину, а он не подходит? Вот как это исправить
Гнездо прикуривателя автомобилей жигулевской эпохи имеет бо́льшую глубину, чем у современных машин. Поэтому многие зарядные устройства просто не дотягиваются до плюсового контакта.
Я укрепил на носике штекера пружину подходящего диаметра, чем и обеспечил надежный контакт.
А. Григорьев, г. Гатчина
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