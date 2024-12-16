Беспределу на дорогах положат конец – разработана очень действенная мера

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Эксперт «За рулем»: В 2026 году регистрация электросамокатов станет обязательной

Вопрос от читателя «За рулем»:

Правда ли, что скоро все личные электросамокаты придется регистрировать?

Ответ эксперта

Сергей Зиновьев, «За рулем»:

Да. И не только их. Минтранс РФ подготовил пакет поправок в законы: в 2026 году может стать обязательной регистрация всех средств локального передвижения, оборудованных электродвигателями.

Введут новый термин – «средства микромобильности». Он объединит всю технику на электротяге – и велосипеды, и самокаты, и мопеды. Регистрировать их будут в едином федеральном реестре: с выдачей учетного знака (аналог госномера) и QR-кода. В базу данных занесут также и сведения о владельцах. Незарегистрированным устройствам и владельцам запретят выезд на дороги общего пользования.

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Зиновьев Сергей
Фото:АГН «Москва» и «За рулем»
Количество просмотров 747
16.12.2024 
Фото:АГН «Москва» и «За рулем»
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