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Лада Веста с вариатором, Geely Emgrand и Jetta VA3 – тест в цифрах

«За рулем» подготовил технический справочник популярных недорогих седанов

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Лада Веста 1.8 против недорогих китайских седанов — большой тест

Подробный сравнительный тест автомобилей Лада Веста, Geely Emgrand и Jetta VA3 читайте по этой ссылке.

Ниже – технические данные седанов и другая важная информация, а также детальная экспертная оценка.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
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Данные производителей

Лада Веста

Geely Emgrand

Jetta VA3

Снаряженная / полная масса

1335 / 1730 кг

1340 / 1665 кг

1165 / 1600 кг

Время разгона 0–100 км/ч

11,6 c

12,6 c

12,5 с

Максимальная скорость

181 км/ч

180 км/ч

185 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-92...95 / 55 л

АИ-92...95 / 50 л

АИ-92...95 / 53 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

10,1 / 6,3 / 7,7 л / 100 км

8,3 / 5,4 / 6,4 л / 100 км

7,2 / 4,7 / 5,6 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р4 / 16

Р4 / 16

Р4 / 16

Рабочий объем

1774 см³

1499 см³

1498 см³

Мощность

90 кВт/122 л. с. при 5900 об/мин

90 кВт/122 л. с. при 6300 об/мин

82 кВт/110 л. с. при 6100 об/мин

Крутящий момент

170 Н·м при 3700 об/мин

152 Н·м при 4000–5000 об/мин

145 Н·м при 4000 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

передний

передний

передний

Коробка передач

CVT

А6

А6

Передаточные числа:
I/II/III/IV/V/VI/задний ход

0,72–6,38

3,39 / 2,48 / 1,56 / 1,15 / 0,85 / 0,68 / 3,23

3,93 / 3,77 / 2,10 / 1,28 / 0,93 / 0,74 / 3,18

Главная передача

6,07

4,15

3,87

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / упругая балка

Рулевое управление

реечное, с электроусилителем

Тормоза: спереди / сзади

дисковые вентилируемые / дисковые

Шины

195/55 R16

195/55 R16

185/60 R15

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Лада Веста

Geely Emgrand

Jetta VA3

Капот

125–140

110–120

100–115

Крыло переднее

120–130

105–120

100–105

Крыло заднее

125–140

105–110

95–125

Дверь передняя

125–130

105–120

95–115

Дверь задняя

125–140

110–120

90–95

Дверь багажника

140–165

100–110

90–100

Экспертная оценка автомобилей

Модель

Лада Веста

Geely Emgrand

Jetta
VA3

Сиденье

8

9

8

Органы управления

8

8

7

Обзор

8

8

7

Передняя часть

9

8

8

Задняя часть

8

8

9

Багажник

8

8

8

Динамика

9

8

8

Тормоза

8

9

8

Управляемость

8

8

9

Шум

9

9

8

Плавность хода

8

9

8

Климат

9

8

7

Геометрическая проходимость

9

8

8

Сервис

9

8

7

Эксплуатация

8

8

8

Общая оценка

8,40

8,27

7,87

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Тимкин Юрий
Фото:
Батыру Александр
Количество просмотров 1883
09.12.2024 
Фото:
Батыру Александр
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