Лада Веста с вариатором, Geely Emgrand и Jetta VA3 – тест в цифрах
Подробный сравнительный тест автомобилей Лада Веста, Geely Emgrand и Jetta VA3 читайте по этой ссылке.
Ниже – технические данные седанов и другая важная информация, а также детальная экспертная оценка.
Данные производителей
|
|
Лада Веста
|
Geely Emgrand
|
Jetta VA3
|
Снаряженная / полная масса
|
1335 / 1730 кг
|
1340 / 1665 кг
|
1165 / 1600 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
11,6 c
|
12,6 c
|
12,5 с
|
Максимальная скорость
|
181 км/ч
|
180 км/ч
|
185 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-92...95 / 55 л
|
АИ-92...95 / 50 л
|
АИ-92...95 / 53 л
|
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
|
10,1 / 6,3 / 7,7 л / 100 км
|
8,3 / 5,4 / 6,4 л / 100 км
|
7,2 / 4,7 / 5,6 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
|
|
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4 / 16
|
Р4 / 16
|
Р4 / 16
|
Рабочий объем
|
1774 см³
|
1499 см³
|
1498 см³
|
Мощность
|
90 кВт/122 л. с. при 5900 об/мин
|
90 кВт/122 л. с. при 6300 об/мин
|
82 кВт/110 л. с. при 6100 об/мин
|
Крутящий момент
|
170 Н·м при 3700 об/мин
|
152 Н·м при 4000–5000 об/мин
|
145 Н·м при 4000 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
передний
|
передний
|
передний
|
Коробка передач
|
CVT
|
А6
|
А6
|
Передаточные числа:
|
0,72–6,38
|
3,39 / 2,48 / 1,56 / 1,15 / 0,85 / 0,68 / 3,23
|
3,93 / 3,77 / 2,10 / 1,28 / 0,93 / 0,74 / 3,18
|
Главная передача
|
6,07
|
4,15
|
3,87
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
McPherson / упругая балка
|
Рулевое управление
|
реечное, с электроусилителем
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
Шины
|
195/55 R16
|
195/55 R16
|
185/60 R15
Толщина лакокрасочного покрытия, мкм
|
|
Лада Веста
|
Geely Emgrand
|
Jetta VA3
|
Капот
|
125–140
|
110–120
|
100–115
|
Крыло переднее
|
120–130
|
105–120
|
100–105
|
Крыло заднее
|
125–140
|
105–110
|
95–125
|
Дверь передняя
|
125–130
|
105–120
|
95–115
|
Дверь задняя
|
125–140
|
110–120
|
90–95
|
Дверь багажника
|
140–165
|
100–110
|
90–100
Экспертная оценка автомобилей
|
Модель
|
Лада Веста
|
Geely Emgrand
|
Jetta
|
|
Сиденье
|
8
|
9
|
8
|
Органы управления
|
8
|
8
|
7
|
Обзор
|
8
|
8
|
7
|
|
Передняя часть
|
9
|
8
|
8
|
Задняя часть
|
8
|
8
|
9
|
Багажник
|
8
|
8
|
8
|
|
Динамика
|
9
|
8
|
8
|
Тормоза
|
8
|
9
|
8
|
Управляемость
|
8
|
8
|
9
|
|
Шум
|
9
|
9
|
8
|
Плавность хода
|
8
|
9
|
8
|
Климат
|
9
|
8
|
7
|
|
Геометрическая проходимость
|
9
|
8
|
8
|
Сервис
|
9
|
8
|
7
|
Эксплуатация
|
8
|
8
|
8
|
Общая оценка
|
8,40
|
8,27
|
7,87
- «За рулем» можно смотреть на YouTube