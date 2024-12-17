Чем может быть вреден подогрев сидений? — Разбор с врачом

«За рулем» выяснил, как безопасно пользоваться подогревом сидений в зимний период

Когда на улице серьезный «минус», многие из нас предпочитают передвигаться исключительно на личном транспорте. И это желание вполне оправдано: тут тебе и печка, и подогрев сидений… Кстати, а вы знаете, что всякий раз, включая подогрев, вы серьезно рискуете? А все потому, что вред для здоровья, который несет в себе длительный и интенсивный подогрев, ну никак не окупается банальным желанием согреться. Так что же, теперь вообще забыть про эту опцию в машине? – Не спешите с выводами. Предлагаем выяснить это вместе с врачом урологом-андрологом.

Почему подогрев может быть вреден?

Длительное воздействие тепла на органы тазовой области нежелательно для человека. Причем, вопреки расхожему мнению, это касается не только мужчин, но и женщин. Просто рисков для мужчин в силу их физиологии гораздо больше. Почему так происходит? – Потому что температура мужских половых органов является одним из ключевых факторов, влияющих на здоровье и репродуктивную функцию. Семенники расположены за пределами тела не случайно: в мошонке поддерживается температура около 34 градусов – на два градуса ниже общей температуры тела. Именно такой температурный режим необходим для нормального созревания и активности сперматозоидов.

Когда мы используем подогрев сидений, температура в паховой зоне может повышаться на 4-5 градусов. Это приводит к перегреву яичек, что негативно влияет на качество сперматозоидов. Они становятся менее подвижными или полностью утрачивают способность к движению. Регулярный перегрев повышает риск бесплодия у мужчин , особенно если существует предрасположенность к таким заболеваниям, как варикоцеле (варикозное расширение вен семенного канатика, несущих кровь от яичка. – Прим. ред.).

Почему в группе риска – мужчины с варикоцеле?

Варикоцеле само по себе приводит к нарушению терморегуляции и ухудшению кровоснабжения яичек. Постоянное использование подогрева сидений усиливает эти процессы, что еще больше снижает вероятность зачатия. Именно поэтому чрезвычайно важно прислушиваться к своему организму и незамедлительно обращаться к врачу при обнаружении у себя одного или нескольких следующих симптомов:

боль и дискомфорт в мошонке;

неудобства при ходьбе;

жжение в области мошонки;

чрезмерное потоотделение;

малоподвижность, отвисание яичка;

асимметрия мошонки.

Детей у меня достаточно – мне все равно вреден подогрев?

Окей, допустим, продолжение рода уже не стоит на повестке дня в вашей семье. Получается, да здравствует комфорт и можно включать подогрев? – Увы, не получается. Помимо проблем с фертильностью, функция подогрева сидений чревата еще несколькими, менее очевидными, но оттого не менее неприятными последствиями для здоровья.

Воспалительные заболевания

Использование подогрева сидений может способствовать развитию воспалительных заболеваний – например, простатита. Тепло может раздражать ткани и создавать условия для размножения патологических микроорганизмов, что ведет к воспалению предстательной железы. Симптомы простатита включают боли в тазу, учащенное мочеиспускание и общий дискомфорт.

Кроме того, велик риск получить аденому простаты – доброкачественное разрастание тканей простаты. Слово «доброкачественное» в данном контексте вовсе не означает легкое течение заболевания. Аденома может привести к целому ряду осложнений вплоть до камней в почках и почечной недостаточности. Просто «попить таблеточки» в этом случае уже точно не получится.

Мнение эксперта

Иван Пасларь, врач уролог-андролог медицинского центра «СМ-Клиника»:

– В случае использования подогрева сидений регулярно прогревается предстательная железа, из-за чего она начинает расти быстрее. Тут надо отметить, что в принципе рост предстательной железы – это нормальный физиологический процесс, однако подогрев его заметно ускоряет.

В итоге у человека диагностируют доброкачественное увеличение простаты или так называемую аденому простаты. Единственный вариант – хирургическое лечение.

Болезни опорно-двигательного аппарата

Тепло расслабляет мышцы, и если водитель долго сидит в одном положении, это может вызвать нагрузку на спину и суставы, приводя к хронической боли и дискомфорту.

Проблемы с кожей

Согласны, для многих мужчин то, как выглядит их кожа, вообще не имеет значения. Но проблемы с кожей – это не только неэстетично, но еще и неприятно. Частое использование подогрева сидений может привести к потнице. Это когда кожа покрывается мелкими пузырьками, которые очень чешутся… очень сильно чешутся (в свое время проверено автором этого материала). Если вам повезет, в лайт-версии вы можете получить раздражение кожи как после бритья – согласитесь, приятного тоже мало.

Тепло способствует повышению потоотделения, а в закрытом пространстве автомобиля это может создать комфортные условия для размножения бактерий. В итоге вы думаете, что просто ездите за рулем, а по факту зарабатываете себе различные дерматологические проблемы.

Психоэмоциональные расстройства

Спорим, этот пункт стал для вас неожиданностью? Постоянное нахождение в жарких условиях создает дискомфорт, который, в свою очередь, может негативно влиять на психоэмоциональное состояние водителя. Кроме того, пенные или кожаные сиденья могут перегреваться и вызывать раздражительность или утомляемость во время вождения. Причем в моменте осознать необходимость выключить подогрев кресла бывает сложно – особенно если все внимание сосредоточено на дороге. Так что если пассажиры постоянно говорят вам, что за рулем вы слишком агрессивны, возможно, дело вовсе не в вас, а в некомфортных условиях, в которые вы себя регулярно помещаете.

А если мне без подогрева никак?

Согласны, в холодное время отказаться от подогрева сидений чрезвычайно трудно – и морально, и физически. Хорошая новость в том, что вред от подогрева сидений можно минимизировать, следуя простым рекомендациям врача.

Как правильно пользоваться подогревом сиденья

По возможности прогревайте сиденье заранее. Включите подогрев перед поездкой на 10-15 минут, чтобы сиденье стало теплым к моменту посадки. После этого выключите обогрев.

Если прогреть сиденье заранее нет возможности, постелите что-то теплое. Самое главное – не садиться на холодную поверхность, чтобы не допускать переохлаждения организма.

Используйте подогрев на минимальной мощности. Если поездка длительная, устанавливайте минимальный уровень нагрева и периодически отключайте функцию, когда почувствуете, что температура для вас комфортная.

Ограничьте продолжительность использования. Постоянный нагрев в течение длительного времени может нанести вред, особенно в дальних поездках.

Подогрев сидений – полезная опция, если использовать ее умеренно и с учетом особенностей здоровья. Если вы будете соблюдать эти нехитрые рекомендации, вам не придется выбирать между «утеплением» и хорошим самочувствием. Но это правило работает только в том случае, если со здоровьем у вас все в порядке. Так что, перед тем, как в следующий раз включить подогрев, обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

Мнение эксперта

Иван Пасларь, врач уролог-андролог медицинского центра «СМ-Клиника»:

– Сиденье надо прогреть до комфортного состояния. Условно, до комнатной температуры. Почувствовали, что кресло прогрелось оптимально? – Выключайте. Дальнейший прогрев излишен. Именно в этот момент уже начинает нагреваться кровь возле предстательной железы, которая прогревает простату и провоцирует тем самым, ее рост.

Помните о том, что в зимний период холод может быть не менее вреден , чем чрезмерный прогрев. Особенно это актуально, если у человека уже есть проблемы с предстательной железой или мочевым пузырем. Тогда негативно повлиять может даже кратковременное переохлаждение в течение 15-20 минут. Так что я бы рекомендовал, перед тем как садиться в салон, постелить на сиденье что-то теплое – например, небольшой плед.

Я очень рекомендую мужчинам любого возраста раз в год проходить чек-ап у уролога. Даже если ничего не беспокоит, после 40 лет резко возрастает риск возникновения хронического простатита (самое распространенное заболевание), аденомы простаты. В конце концов, мочекаменная болезнь может возникать в любом возрасте. Ну и, конечно же, не стоит забывать про инфекции, передающиеся половым путем, которые, в основном, диагностируют у молодых мужчин или мужчин среднего возраста.

Что делать, если проблемы уже проявились?

Если только что вы поняли, что настала пора обратиться к врачу, рекомендуем записаться на прием к специалистам сети медицинских центров «СМ-Клиника». Здесь предлагают комплексное обследование мужского здоровья. Оно поможет выявить возможные проблемы, в том числе связанные с воздействием высоких температур на интимные зоны.

Более 20 лет «СМ-Клиника» осуществляет профессиональную диагностику и лечение самых разных заболеваний у детей и взрослых. Команда специалистов «СМ-Клиника» готова предоставить вам:

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