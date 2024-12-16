Будущее автобусов России: перспективы, вызовы и новые решения на фоне изменчивого рынка

Максим Каров: В 2025 году рынок автобусов может сократиться на 25—40%

В Открытой студии «За рулем», которая работала в рамках прошедшей в Москве выставки «Comtrans / Urbantrans 2024», главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков узнал у директора департамента маркетинга автобусов ЛиАЗ, ПАЗ, КАВЗ Максима Карова, как сегодня развивается рынок общественного транспорта и какие у него перспективы.

– С каким результатом заканчивается 2024 год для рынка автобусов? Как вы оцениваете ситуацию, какая была динамика?

– Для автобусной отрасли этот год был положительным: итоговый объем продаж за 2024 год в целом по рынку автобусов ожидается около 19 000 единиц — на 15% выше, чем в 2023-м, и это самый хороший показатель начиная с 2012 года. За это время рынок очень сильно менялся, одно время он падал до уровня 8500 единиц, потом достигал 13 000 автобусов, и в последние два года демонстрирует существенный рост.

К сожалению, на 2025 год мы не видим этой позитивной тенденции: пока ситуация выглядит так, что по темпу обновления рынок может сильно откатиться назад.

– К следующему году мы сейчас обязательно вернемся, а пока скажите, почему произошел такой скачок за последние два года?

– Во второй половине 2023 года и до конца 2024 года работали две большие федеральные программы по обновлению транспортных парков – одна за счет средств ФНБ (Фонд национального благосостояния РФ. – Прим. ред.), другая – на средства специальных казначейских кредитов.

В рамках этих программ регионы получили более 11 тысяч автобусов. Очень важно, что обновление пошло не только в крупных городах, но и в малых населенных пунктах, где проблема транспортной мобильности стоит достаточно остро.

– Наблюдаете ли вы какие-то изменения в продажах, каких автобусов стало больше продаваться, каких меньше, и какие факторы на это влияют?

– Один год не очень показателен, но если смотреть динамику последних лет, то можно выделить несколько трендов. Конечно, прошла смена брендового состава автобусного рынка: ушли западные марки, пришли китайские. Кроме того, потребитель стал предъявлять все более специализированные требования при выборе автобусов под тип перевозок, условия эксплуатации, особенности маршрутов, пассажиропотока и так далее. И практически исчезли с рынка б/у автобусы.

– Китай сильно давит?

– Китай пришел на место ушедших европейских марок, особенно в сегменте междугородних туристических автобусов. Это та ниша, которую он занял и в течение последних лет удерживает. Мы, со своей стороны, как производитель, также планируем работать в этом сегменте, и поэтому развитие, которое мы предполагаем на ближайшие годы, включает и туристическую гамму автобусов. В целом доля отечественных производителей на автобусном рынке в 2024 году составит около 80%. И мы, конечно, и дальше будем бороться за свой рынок.

– Какая ситуация по рынку ожидается в 2025 году? Если я правильно понимаю, пока не очень ясно с субсидиями на обновление парков со стороны государства. Есть ли какие-то прогнозы по рынку и по вашим производственным планам?

– Федеральные программы, которые действовали в 2023 году и в 2024 году, завершились. Но вектор на обновление общественного транспорта остался: в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и федеральной программы «Развитие общественного транспорта» поставлена задача обновить в регионах до 2030 года около 30 тысяч автобусов. То есть приблизительно 5 тысяч единиц в год.

Но несмотря на то, что и сама программа, и ее параметры в целом утверждены, до сих пор нет определенности с ее реализацией на следующий год. И мы со своей стороны очень благодарны Президенту Владимиру Владимировичу Путину, который на совещании по нацпроектам выразил беспокойство по поводу ее выполнения и обратил внимание правительства на то, что автобусные предприятия на 2025 год не загружены. Эта проблема действительно стоит очень остро – пока у автобусных заводов контрактация с регионами на первое полугодие нулевая.

– Я правильно понимаю, что деньги на федеральные программы пока не выделены?

– Деньги выделены в небольшом объеме, который по сравнению с предыдущим годом примерно в 10 раз меньше.

– А сами регионы не могут выполнить эту программу?

– Я могу привести вам такой пример. В прошлом году в регионах было обновлено около 9 тысяч городских автобусов. Из них по федеральным программам – 7 тысяч, то есть более 75%. Это показывает, в каком объеме обновление общественного транспорта «потянут» региональные бюджеты. Если ничего не изменится, по следующему году рынок автобусов может сократиться на 25–40%. В итоге темпы обновления парков снизятся, что приведет к дальнейшему старению автопарка.

– Какой сейчас средний возраст автобусов в регионах?

– Около 17 лет. Нужно понимать, что это именно средний показатель: есть автобусы, которым по 30 лет и более. И, конечно, такой транспорт не только некомфортен, но и небезопасен для пассажиров. Как будет дальше, сказать сложно, но мы внимательно следим за тенденциями.

– При этом сами производители не стоят на месте. Это продемонстрировала выставка Urbantrans, в которой приняли участие ваши заводы. Расскажите, что вы на ней показали.

Автобусы среднего класса Citymax 9 (справа) и большого класса – Citymax 12

– Сейчас мы формируем линейку городских машин нового поколения, которые смогут в различных комбинациях стать основой автобусного парка в регионах. Это семейство Citymax, оно создано на унифицированной платформе, с использованием новых конструкторских решений. В этих автобусах максимальная площадь низкого пола, это реализовано за счет сокращения подиумов внутри салона, благодаря чему пассажирам удобно перемещаться. Также наши конструкторы очень серьезно подошли к эргономике рабочего места водителя, потому что безопасность транспорта прежде всего связана с удобством работы человека за рулем. И что тоже немаловажно – у них яркий стильный дизайн.

Из этой линейки мы показали на выставке модель среднего класса Citymax 9, которая уже серийно выпускается на Павловском автобусном заводе, и большого класса – Citymax 12, производство которой разворачивается сейчас на Ликинском заводе.

В автобусах предусмотрена большая вариативность по компоновке салона, по разным типам двигателей, включая дизельный, газовый и электрический. То есть мы формируем единое транспортное решение под самые разные задачи регионов, подстраиваясь под каждого клиента, чтобы он получил именно то, что ему нужно.

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