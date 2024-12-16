Кроссоверы, внедорожники и пикап — главные новинки зимы 2025

Этой зимой у российских дилеров появятся 6 новых моделей – что о них известно

Российский авторынок после бурного роста летом и первой половины осени постепенно замедляется – сказываются высокие кредитные ставки и увеличение утилизационного сбора с последовавшим за этим ростом цен.

Однако производители сохраняют активность – на зимние месяцы запланировано немало новинок. Ожидаются как модернизации и свежие исполнения, так и полноценные дебюты – о них и поговорим.

Avatr 11

Avatr 11 – первенец марки. Помимо него в данный момент выпускается еще две модели.

Последние 12 месяцев мы ожидали появления в России марки Exlantix, специализирующейся на производстве электромобилей. Но вот уж год прошел, а она так и не представлена. Зато в начале 2025 года мы ожидаем выхода в свет «зеленого» бренда Avatr – плод коллаборации марок Changan и Huawei.

Пионером станет кроссовер Avatr 11 – на него уже получен ОТТС. Согласно документу, заявлены модификации с задним и полным приводом. Первая идет с одним электромотором (313 л.с.). У версии со всеми ведущими колесами уже два двигателя – суммарная мощность силовой установки составляет 571 л.с. Это будет быстрый автомобиль!

Размеры кузова не маленькие: 4880×1970×1601 мм. То есть, по габаритам это плюс-минус аналог известному в России автомобилю Voyah Free. По качеству отделки и богатству оснащения они тоже тождественны – все дорого, богато, технологично. Так что дешевым Avatr 11 не будет. Его начальная стоимость вряд ли окажется ниже 5,5 млн рублей.

Jetour T1

Jetour T1 предстоит конкурировать, в первую очередь, с Haval Dargo. Соответственно, ценники будут близкими.

Показанный на весеннем автосалоне в Пекине Т1 появится у российских дилеров в начале года – много времени на раскачку Джетуру не потребовалось. Экстерьер выдержан в духе уже известного в нашей стране кроссовера Т2. Самое явное отличие – на двери багажника нет кофра.

Отставание по габаритам у T1 совсем небольшое. Его длина, ширина и высота составляют: 4706, 1967 и 1845 мм. И «геометрия» тоже хороша для бездорожья: угол въезда – 27°, съезда – 25°. Полный привод должен быть уже в базовой комплектации.

У себя на родине Т1 предлагается в гибридном исполнении. Такая версия может появиться у нас и у нас. Но позднее. А сначала следует ждать версию с уже известным по Т2 бензиновым турбомотором 2.0 мощностью 245 л.с., пару которому составит 8-ступенчатый автомат производства Chery.

Tank 400

До чего же на Tank 700 похож! И правда, четырехсотку можно легко принять за флагманский Tank.

Марка Tank в России находится на подъеме: за три квартала этого года продано 22 тысячи рамных внедорожников этого бренда. А скоро спрос на Танки может подрасти еще – модельный ряд пополнит модель 400. По своему статусу она займет промежуточное положение между моделями 300 и 500. А значит, что начальная цена будет «плясать» в районе 5 млн рублей.

В Китае этот внедорожник предлагается в гибридном исполнении, однако у нас вероятнее всего появление 2-литровой 245-сильной бензиновой версии. Во время прошлогодней презентации китайские руководители бренда категорически отрицали вероятность появления дизеля, однако сейчас ситуация изменилась. Успех дизельного Haval H9 (более половины покупателей выбирает версию на тяжелом топливе) способствовал изменению планов. Так что ждем появления дизеля.

Конструктивно Tank 400 напоминает упомянутых выше собратьев: мощная рама, неразрезной задний мост, понижающая передача и три (!) блокировки. Это чистокровный внедорожник, которому по плечу самое серьезное бездорожье.