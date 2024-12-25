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Запас хода в секунду: маркетинговый ход или реальная единица измерения?

Эксперт «За рулем» о том, как рассчитывают время зарядки электромобиля

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Компания Huawei сообщила, что увеличила скорость зарядки электромобилей до уровня 1 км запаса хода в секунду. Это что за единица измерения такая?

Ответ эксперта

Михаил Колодочкин, «За рулем»:

– Это, на мой взгляд, забавная рекламная единица. Дескать, если вам надо проехать 700 км, то вас зарядят за 700 секунд, то есть примерно за 12 минут. Для примитивных подсчетов сойдет, но к реальности имеет довольно слабое отношение. Слишком многое зависит от загрузки машины, погоды, качества дороги, скорости перемещения и прочих факторов. Да и на пробег, скажем, в 2000 км рассчитывать явно не стоит: никакая современная батарея таким запасом энергии не обладает, а 2000 потраченных секунд ничего не изменят.

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Объективные параметры упомянутой зарядной станции с жидкостным охлаждением – максимальная мощность в 600 кВт и максимальная сила тока 600 А.Для потребителя самым объективным параметром остается процент заряда его батареи и потраченное на это время.

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  • Об особенностях инновационной тяговой батареи Samsung рассказано тут.

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Колодочкин Михаил
Фото:Unsplash и «За рулем»
Количество просмотров 45
25.12.2024 
Фото:Unsplash и «За рулем»
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