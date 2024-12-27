Китайцы везут на авторынок России неликвид: да/нет
Эксперт «За рулем» – о законах рынка при экспорте машин в другие страны
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Верно ли, что китайцы поставляют нам «отстой», не желая ссориться с Западом?
Ответ эксперта
Никита Гудков, «За рулем»:
– Если кратко, то нет. Понятно, откуда возник этот вопрос – китайский авторынок в десятки раз больше российского, и смысл появления тамошних автопроизводителей у нас не всегда очевиден.
Но если им хочется рассчитывать хоть на какие-то значимые продажи в России, необходимо как минимум адаптировать автомобили под наши дорожные и климатические условия. Это обыкновенные законы рынка, и Запад тут ни при чём.
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Фото:Depositphotos и «За рулем»
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27.12.2024
Фото:Depositphotos и «За рулем»
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