Ждать стоящих на «стрелку» или объехать? Вопрос с подвохом
Правый ряд, в котором разрешено движение прямо и направо, – на перекрестках не редкость. И все чаще на таких перекрестках появляются камеры, следящие за нарушениями.
Водитель легкового автомобиля остановился в ожидании включения зеленой стрелки в дополнительной секции светофора. Как поступить в этой ситуации водителю рейсового автобуса, которому надо ехать прямо?
Отмечайте свой вариант в опросе ниже.
А правильный ответ – на следующей странице.
3 февраляЧто делать водителю рейсового автобуса, которому надо ехать прямо, если автомобиль перед ним ждет «стрелку»?
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11.02.2025
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