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Ждать стоящих на «стрелку» или объехать? Вопрос с подвохом

Правый ряд, в котором разрешено движение прямо и направо, – на перекрестках не редкость. И все чаще на таких перекрестках появляются камеры, следящие за нарушениями.

Водитель легкового автомобиля остановился в ожидании включения зеленой стрелки в дополнительной секции светофора. Как поступить в этой ситуации водителю рейсового автобуса, которому надо ехать прямо?

Отмечайте свой вариант в опросе ниже.

А правильный ответ – на следующей странице.

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3 февраля
Что делать водителю рейсового автобуса, которому надо ехать прямо, если автомобиль перед ним ждет «стрелку»?
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Митрошин Дмитрий
Количество просмотров 301
11.02.2025 
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