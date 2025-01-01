Конкурс с призом! — задачка про вентиляцию

За ответ на задачу № 197 «Не длинная рука» Ольга Азарова из Москвы получает годовую подписку на журнал «За рулем». Теперь – новое задание!

ЗАДАЧА № 200

Вентиляция – дело тонкое

– Быстро загрязняются дроссельная заслонка, всякие датчики и впускные клапаны, – кипятился Григорич, – во всем виновата вентиляция картера, будь она неладна. Вон, недаром же на 21‑й Волге сначала тянули газы в карбюратор, а потом просто отвели под машину. Так сейчас всякие клапаны напридумывали.

– Это что, – подначил приятеля Алексеич, – еще бывают центробежные системы...

Зачем служит система вентиляции картера и о каких новомодных решениях упоминали герои?

Короткие ответы не рассматри­ваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 февраля 2025 г. по адресу: 129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. 5, помещ. 1/4; e‑mail: [email protected]. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Ниже подводим итоги конкурса из октябрьского выпуска журнала «За рулем».

Прежде всего, подчеркнем, что разбор очередной задачи конкурса про угоны и противоугонки не надо рассматривать как пособие для угонщиков – они и так обладают необходимыми знаниями. А вот добропорядочные владельцы, может быть, найдут для себя что-то полезное. Не забываем классическое Praemonitus, praemunitus (лат. «предупрежден – вооружен», а точнее – «предупрежденный – вооружен»).

Считается, что первый угон произошел в 1896 году, когда механик французского аристократа похитил из его гаража автомобиль Peugeot, чтобы продать в Америку.

Соревнование автовладельцев и угонщиков продолжается по сей день. Одним из уязвимых мест является канал обмена информацией между находящимся у владельца ключом и приемником центрального замка или установленной на машину сигнализацией.

Среди прочего злоумышленники используют «длинную руку» – ретранслятор радиосигналов системы бесключевого доступа. Штатный ключ машины постоянно посылает сигналы, которые автомобиль принимает. и разблокирует замок, а также позволяет пустить двигатель.

Граббер может быть размещен в небольшой пластиковой коробочке или даже в корпусе детского тетриса.

Задача «длинной руки» – увеличить расстояние до автомобиля и заставить его открыться вдали от владельца. Один из угонщиков с ретранслятором находится рядом с владельцем, второй, с ответной частью, – возле машины. Сигнал ключа усиливается и передается на большое расстояние, вплоть до нескольких километров, трансформируясь в понятный для машины код. Система разблокируется, и двигатель пускается.

Угонщики могут усилить сигнал даже от ключа в квартире. Защита от «длинной руки» – создать преграду для распространения радиосигналов от ключа, например, обернуть его фольгой или положить в жестяную банку, как это делает Михалыч. Однако при этом придется каждый раз доставать ключ, отказываясь от удобств бесключевого доступа.

Преступники освоили и способ вскрытия автомобилей с использованием так называемых грабберов. Например, на современных кроссоверах Kia Sportage установлена система Smart Key («интеллектуальный ключ»). Ключ-брелок и автомобиль обмениваются сигналами по радиоканалу на расстоянии до 10 м. Когда владелец с брелоком в кармане выходит из машины с заглушенным мотором и нажимает кнопку на ручке водительской двери, замки блокируются. Когда подходит и снова нажимает кнопку – разблокируются. Если после этого ни одна дверь не была открыта, то через 30 с автомобиль опять встанет на охрану.

С помощью граббера преступники подменяют сигналы настоящего ключа. При этом нет необходимости в том, чтобы сообщник находился рядом с владельцем. Злоумышленник нажимает кнопку на ручке двери, а прибор, прошитый под конкретную марку автомобиля, сканирует и записывает сигнал, идущий от машины. Затем граббер генерирует сигналы фирменного брелока, чтобы открыть двери и завести мотор.

Такой способ позволяет преступникам вскрывать и угонять автомобили буквально за несколько минут. При этом очевидно, что изоляция сигналов оригинального ключа фольгой или жестяной банкой не поможет.

Конкретно Kia Sportage способен принести своему владельцу еще один неприятный сюрприз: концевик водительской двери, сигнализирующий об ее открытии, расположен в замке. Угонщик через щель между кромкой двери и передним крылом с помощью проволочного крючка оттягивает защелку и отсоединяет разъем электропроводки двери. Автомобиль перестает «видеть», открыта ли дверь. Далее воры снимают заглушку на ручке и вскрывают замок механически с помощью отмычки, турбодекодера или свернув личинку, а сигнализация на открытие двери не срабатывает. Во избежание такого сценария эксперты рекомендуют защитить разъем с помощью ленточного хомута или укоротив фиксирующий ­язычок.

Ольгу Азарову поздравляем с победой.