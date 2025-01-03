Новые штрафы для водителей в 2025 году – подробности
Федеральный закон от 26.12.2024 № 490-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, увеличен с 500 до 750 рублей штраф за самое массовое нарушение ПДД – превышение скорости на 20–40 км/ч. Максимальный штраф за превышение – 7,5 тысячи рублей.
До 1500 рублей вырастут штрафы за непристегнутый ремень и проезд на красный свет, до 2250 рублей – за езду по обочине и выделенной «автобусной» полосе (в Москве и Петербурге «выделенку» поднимут до 4500).
В списке – больше двадцати позиций, среди которых штраф за управление транспортом в состоянии опьянения или невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования на опьянение (вырастет до 45 тысяч рублей) и штраф за повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО — пять тысяч рублей.
Попутно с 50% до 25% уменьшат скидку за оперативную уплату некоторых штрафов.
Можно ругаться и рвать на себе волосы, но всегда найдется тот, кто скажет: выход – безупречное выполнение Правил дорожного движения.
О других изменениях, касающихся автомобилистов, мы еще расскажем – заходите почаще!
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