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«За рулем» в январе: новые штрафы и новые ПДД; что взять за 2 млн руб.; тест видеорегистраторов 4К

Об этом и не только — в свежем выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!

«За рулем» № 1/2025 – это:

ЗР МОМЕНТ

  • Слово главного редактора
  • Гран-при «За рулем» 2025: выбираем лучшие автомобили!
  • Как предупредить водителя о штрафе?
  • Jaguar Type 00, Omoda C7 и другие новинки
  • Пьяному за рулем не место!

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Jetour X50 за 2 млн рублей – еще один клон Chery
  • Электромобиль Амберавто А5 московской зимой
  • Соллерс SP7 – наконец-то, минивэн!
  • Suzuki S-Cross венгерской сборки

ЗР АКТИВ

  • Наши дороги: километры, рубли и минуты
  • 2025 год: нас ждут большие перемены
  • Крах автодилеров: кто выживет?
  • Бомбилы на дорогах – вместо такси

ЗР ТЕСТ

  • За два миллиона: Chery Tiggo 4 или GAC GS3?
  • Новый 7-местный кроссовер – первый тест

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Видеорегистраторы 4К: выбираем лучший
  • Пускозарядники на 220 вольт – есть ли смысл покупать
  • Развеиваем миф: азот для шин
  • Не завелась! В чем причина?
  • Чем зафиксировать шланг на вентиле?

ЗР РЕСУРС

  • Вторые руки. Toyota Camry XV70: всё так же надежна?
  • Разборка: вариатор Gamma C0GF1 для Hyundai и Kia
  • Подержанные пикапы: что взять за 2 млн рублей
  • Выбираем б/у: Infiniti QX70
  • Новый Changan Eado Plus или бэушная Skoda Octavia Combi за те же деньги?
  • Парк «За рулем». Chevrolet Cobalt после 180 000 км; Haval F7 нового поколения

А также:

  • УАЗ-469 на фоне зарубежных одноклассников
  • Citroen XM как символ своей эпохи
  • Большая история. Как создавали двигатель ГАЗ-21
  • Фургон Соллерс SF1 и совсем другой Atlant XL
  • Среднетоннажный Валдай 12

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«За рулем»
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«За рулем»
Количество просмотров 20
01.01.2025 
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«За рулем»
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