«За рулем» в январе: новые штрафы и новые ПДД; что взять за 2 млн руб.; тест видеорегистраторов 4К
Об этом и не только — в свежем выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!
«За рулем» № 1/2025 – это:
ЗР МОМЕНТ
- Слово главного редактора
- Гран-при «За рулем» 2025: выбираем лучшие автомобили!
- Как предупредить водителя о штрафе?
- Jaguar Type 00, Omoda C7 и другие новинки
- Пьяному за рулем не место!
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Jetour X50 за 2 млн рублей – еще один клон Chery
- Электромобиль Амберавто А5 московской зимой
- Соллерс SP7 – наконец-то, минивэн!
- Suzuki S-Cross венгерской сборки
ЗР АКТИВ
- Наши дороги: километры, рубли и минуты
- 2025 год: нас ждут большие перемены
- Крах автодилеров: кто выживет?
- Бомбилы на дорогах – вместо такси
ЗР ТЕСТ
- За два миллиона: Chery Tiggo 4 или GAC GS3?
- Новый 7-местный кроссовер – первый тест
ЗР ЭКСПЕРТ
- Видеорегистраторы 4К: выбираем лучший
- Пускозарядники на 220 вольт – есть ли смысл покупать
- Развеиваем миф: азот для шин
- Не завелась! В чем причина?
- Чем зафиксировать шланг на вентиле?
ЗР РЕСУРС
- Вторые руки. Toyota Camry XV70: всё так же надежна?
- Разборка: вариатор Gamma C0GF1 для Hyundai и Kia
- Подержанные пикапы: что взять за 2 млн рублей
- Выбираем б/у: Infiniti QX70
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- Среднетоннажный Валдай 12
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
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20
01.01.2025
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