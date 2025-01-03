Корейская новинка: нетипичный кузов, необычный дизайн
После многолетних слухов Kia выкатила серийный рамный пикап Tasman. Марка нередко удивляла дизайном, но тут, пожалуй, превзошла себя.
Удивительно, но на основной рынок для подобных машин – в США – Tasman поставлять не будут. Впрочем, это отнюдь не означает ограниченную географию сбыта. Машину узнают в Корее, Азии, Африке и Австралии.
С учетом интересов именно Австралии и составлена модельная линейка. В ней есть не только традиционные пикапы, но и грузовички с отдельной платформой и откидывающимися на три стороны бортами. Оба варианта сочетаются с одно- и двухрядной кабиной.
Интересно, что длина и база от версии не меняются: 5410 и 3270 мм. Максимальная грузоподъемность достигает почти 1,2 т. В кузове стоит бытовая розетка, но из обширного каталога аксессуаров можно выбрать что душе угодно – для работы и туризма.
Интерьер идет вразрез с концепцией утилитарной модели. Это в порядке вещей для США, но не для других регионов. Сенсорные экраны, богатое оснащение, пять цветовых схем. Аудиосистема Harman/Kardon – не совсем премиум, но и не ноунейм. Спинка заднего дивана регулируется по углу наклона, а под подушкой есть ниши для мелких вещей.
Двигателей два: бензиновый 2.5 турбо (281 л. с.) и дизель 2.2 (210 л. с.). Максималка у обоих одинаковая, 185 км/ч, а вот динамика разная: 8,5 и 10,4 с до сотни соответственно. Оба мотора доступны с 8‑ступенчатым автоматом, дизель можно заказать и на «ручке».
В базовой версии ставится задний привод. AWD-версия – с муфтой подключения передних колес, понижайкой и электронно управляемой блокировкой заднего дифференциала. Глубина преодолеваемого брода – до 800 мм.
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