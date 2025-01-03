Корейская новинка: нетипичный кузов, необычный дизайн

Марка Kia начала выпуск рамного пикапа Tasman

После многолетних слухов Kia выкатила серийный рамный пикап Tasman. Марка нередко удивляла дизайном, но тут, пожалуй, превзошла себя.

Удивительно, но на основной рынок для подобных машин – в США – Tasman поставлять не будут. Впрочем, это отнюдь не означает ограниченную географию сбыта. Машину узнают в Корее, Азии, Африке и Австралии.

Рамный пикап Kia Tasman

С учетом интересов именно Австралии и составлена модельная линейка. В ней есть не только традиционные пикапы, но и грузовички с отдельной платформой и откидывающимися на три стороны бортами. Оба варианта сочетаются с одно- и двухрядной кабиной.

Интересно, что длина и база от версии не меняются: 5410 и 3270 мм. Максимальная грузоподъемность достигает почти 1,2 т. В кузове стоит бытовая розетка, но из обширного каталога аксессуаров можно выбрать что душе угодно – для работы и туризма.

Рамный пикап Kia Tasman

Интерьер идет вразрез с концепцией утилитарной модели. Это в порядке вещей для США, но не для других регионов. Сенсорные экраны, богатое оснащение, пять цветовых схем. Аудиосистема Harman/Kardon – не совсем премиум, но и не ноунейм. Спинка заднего дивана регулируется по углу наклона, а под подушкой есть ниши для мелких вещей.

Интерьер Kia Tasman

Двигателей два: бензиновый 2.5 турбо (281 л. с.) и дизель 2.2 (210 л. с.). Максималка у обоих одинаковая, 185 км/ч, а вот динамика разная: 8,5 и 10,4 с до сотни соответственно. Оба мотора доступны с 8‑ступенчатым автоматом, дизель можно заказать и на «ручке».

В базовой версии ставится задний привод. AWD-версия – с муфтой подключения передних колес, понижайкой и электронно управляемой блокировкой заднего дифференциала. Глубина преодолеваемого брода – до 800 мм.

Плюсы и минусы пикапа Foton Tunland поколения G7 перечислены теут.