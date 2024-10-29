#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Chevrolet Equinox
29 октября
Этот надежный 173-сильный семейный кроссовер с АКП стоит дешевле «китайцев»
В России поступили в продажу кроссоверы...
Kia Tasman
29 октября
Kia показала соперника непререкаемым Ford Ranger и Toyota Hilux
Kia представила пикап Tasman 2025 года с...
Огромная прибыль: сколько Haval, Geely и Chery зарабатывают в России
29 октября
Огромная прибыль: сколько Haval, Geely и Chery зарабатывают в России
В 2023 году выручка автозаводов и...

Kia показала соперника непререкаемым Ford Ranger и Toyota Hilux

Kia представила пикап Tasman 2025 года с одинарной и двойной кабиной

После череды тизеров Kia наконец-то представила свой первый пикап — Tasman 2025 года, готовый конкурировать с такими моделями, как Ford Ranger и Toyota Hilux. Пикап не будет продаваться в Северной Америке, но поступит на рынки Южной Кореи, Австралии, Ближнего Востока и Африки.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ
Kia Tasman
Kia Tasman

Tasman доступен в разных кузовах: с одинарной и двойной кабиной, а также в варианте с урезанным шасси, что позволяет адаптировать его под потребности владельцев.

У Tasman сдвинутые по бокам вертикальные фары и выпуклый капот. На задней части размещен большой логотип Kia. У пикапа кузов на раме, в отличие от моделей с цельной конструкцией, таких как Maverick или Ridgeline.

Интерьер Tasman предлагает более «цивильный» подход, чем можно ожидать от грузовика. Он оборудован тремя экранами: 12,3-дюймовой цифровой приборной панелью, 5-дюймовым дисплеем посередине и 12,3-дюймовым сенсорным экраном мультимедийной системы. Для удобства управления предусмотрены традиционные кнопки и переключатели. Пикап также оснащен кнопкой блокировки дифференциала и переключателем режима пониженной передачи.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В зависимости от региона, Tasman будет доступен с различными силовыми агрегатами, включая 2,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 277 л.с. и 2,2-литровый турбодизель на 207 л.с.

Kia планирует начать продажи Тасмана в первой половине 2025 года в Корее, затем он появится на других рынках.

Ожидается, что Саудовская Аравия станет одним из ключевых рынков для нового пикапа, поэтому его мировая премьера состоится на Международном автосалоне в Джидде.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Motor 1

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Количество просмотров 29
29.10.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0