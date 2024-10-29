Kia показала соперника непререкаемым Ford Ranger и Toyota Hilux

Kia представила пикап Tasman 2025 года с одинарной и двойной кабиной

После череды тизеров Kia наконец-то представила свой первый пикап — Tasman 2025 года, готовый конкурировать с такими моделями, как Ford Ranger и Toyota Hilux. Пикап не будет продаваться в Северной Америке, но поступит на рынки Южной Кореи, Австралии, Ближнего Востока и Африки.

Kia Tasman

Tasman доступен в разных кузовах: с одинарной и двойной кабиной, а также в варианте с урезанным шасси, что позволяет адаптировать его под потребности владельцев.

У Tasman сдвинутые по бокам вертикальные фары и выпуклый капот. На задней части размещен большой логотип Kia. У пикапа кузов на раме, в отличие от моделей с цельной конструкцией, таких как Maverick или Ridgeline.

Интерьер Tasman предлагает более «цивильный» подход, чем можно ожидать от грузовика. Он оборудован тремя экранами: 12,3-дюймовой цифровой приборной панелью, 5-дюймовым дисплеем посередине и 12,3-дюймовым сенсорным экраном мультимедийной системы. Для удобства управления предусмотрены традиционные кнопки и переключатели. Пикап также оснащен кнопкой блокировки дифференциала и переключателем режима пониженной передачи.

В зависимости от региона, Tasman будет доступен с различными силовыми агрегатами, включая 2,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 277 л.с. и 2,2-литровый турбодизель на 207 л.с.

Kia планирует начать продажи Тасмана в первой половине 2025 года в Корее, затем он появится на других рынках.

Ожидается, что Саудовская Аравия станет одним из ключевых рынков для нового пикапа, поэтому его мировая премьера состоится на Международном автосалоне в Джидде.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Motor 1