Новый кроссовер Skoda дешевле миллиона? Такой уже есть на рынке!

«За рулем» раскрыл подробности о технике и оснащении нового Skoda Kylaq

Для нас самым компактным кроссовером Шкоды остался Karoq длиной почти 4,4 м. Но недавний дебютант по имени Kylaq укладывается в 4 метра. Всё потому, что разработан для Индии, где для машин короче четырех метров действуют существенные налоговые льготы.

Стартовая стоимость в переводе на рубли – меньше миллиона.

Skoda Kylaq

За эти деньги предлагают переднеприводный паркетник на самой простой платформе MQB-A0 IN. Заявленный клиренс составляет 189 мм. Минимальный объем багажника – 446 л.

Оснащен Kylaq по-взрослому: ESP и шесть подушек безопасности (они в Индии обязательны), 8‑дюймовая цифровая приборка и мультимедийка с экраном на 10,1 дюйма, беспроводная зарядка, люк, электроприводы и вентиляция передних кресел.

Интерьер Skoda Kylaq

Мотор – турбо-«тройка» 1.0 мощностью 115 сил. Ее можно заказать с 6‑ступенчатой механикой или классическим автоматом. Сзади стоят барабанные тормоза и полузависимая подвеска.

О том, какие неприятности способен принести владельцу кроссовер Skoda Kodiaq первого поколения, рассказано в этой публикации.