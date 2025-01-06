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Новый кроссовер Skoda дешевле миллиона? Такой уже есть на рынке!

«За рулем» раскрыл подробности о технике и оснащении нового Skoda Kylaq

Для нас самым компактным кроссовером Шкоды остался Karoq длиной почти 4,4 м. Но недавний дебютант по имени Kylaq укладывается в 4 метра. Всё потому, что разработан для Индии, где для машин короче четырех метров действуют существенные налоговые льготы.

Стартовая стоимость в переводе на рубли – меньше миллиона.

Skoda Kylaq
Skoda Kylaq
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За эти деньги предлагают переднеприводный паркетник на самой простой платформе MQB-A0 IN.Заявленный клиренс составляет 189 мм. Минимальный объем багажника 446 л.

Оснащен Kylaq по-взрослому: ESP и шесть подушек безопасности (они в Индии обязательны), 8дюймовая цифровая приборка и мультимедийка с экраном на 10,1 дюйма, беспроводная зарядка, люк, электроприводы и вентиляция передних кресел.

Интерьер Skoda Kylaq
Интерьер Skoda Kylaq

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Мотор – турбо-«тройка» 1.0 мощностью 115 сил. Ее можно заказать с 6ступенчатой механикой или классическим автоматом. Сзади стоят барабанные тормоза и полузависимая подвеска.

  • О том, какие неприятности способен принести владельцу кроссовер Skoda Kodiaq первого поколения, рассказано в этой публикации.
Skoda Kylaq
Skoda Kylaq
Skoda Kylaq
Интерьер Skoda Kylaq
Интерьер Skoda Kylaq
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

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Милешкин Кирилл
Фото:Skoda
Количество просмотров 142526
06.01.2025 
Фото:Skoda
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