Уже перебрали все тормоза, а стук не уходит? Решение лежит на поверхности

Читатель «За рулем» придумал, как избавиться от стука тормозных суппортов

Стук и клекот, издаваемые тормозными суппортами на моей Тойоте Королле 2005 года, стали слишком сильно тревожить нервную систему. Замена направляющих втулок решила проблему ненадолго.

Сверлом диаметром 8 мм просверлил в суппорте несквозное отверстие глубиной 7–8 мм. Подобрал пружинку нужного диаметра, отрезал до необходимой длины и вставил в отверстие. На перемещение скобы и работу тормозов она никак не влияет. Да здравствует тишина!

Пружинка, вставленная в суппорт, навсегда избавит от неприятного стука

А. Габитов, г. Барнаул

Приз автору совета – аккумулятор пусковой, 7200 мА·ч AIRLINE

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Приспособление для максимально точного замера уровня моторного масла описано тут.