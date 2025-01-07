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Уже перебрали все тормоза, а стук не уходит? Решение лежит на поверхности

Читатель «За рулем» придумал, как избавиться от стука тормозных суппортов

Стук и клекот, издаваемые тормозными суппортами на моей Тойоте Королле 2005 года, стали слишком сильно тревожить нервную систему. Замена направляющих втулок решила проблему ненадолго.

Сверлом диаметром 8 мм просверлил в суппорте несквозное отверстие глубиной 7–8 мм. Подобрал пружинку нужного диаметра, отрезал до необходимой длины и вставил в отверстие. На перемещение скобы и работу тормозов она никак не влияет. Да здравствует тишина!

Пружинка, вставленная в суппорт, навсегда избавит от неприятного стука
Пружинка, вставленная в суппорт, навсегда избавит от неприятного стука

А.Габитов, г. Барнаул

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Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Приспособление для максимально точного замера уровня моторного масла описано тут.

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Ревин Алексей
Фото:А. Габитов
Количество просмотров 20872
07.01.2025 
Фото:А. Габитов
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Отзывы о Toyota Corolla (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Недостатки:
Для меня нет.
Комментарий:
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.
+17